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 | Berrak Arican

Dikkatsizliğinin bedelini ağır ödedi: Dünyanın en zehirli hayvanlarından birinin üzerine oturdu

Filipinler'de tatil yapan İrlandalı bir kadın fark etmeden dünyanın en zehirli hayvanlarından birinin üzerine oturdu. Ayağa kalktığında ciddi bir yanma hisseden kadın 'sanki üzerime ütü bastırılmış gibiydi' diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Dikkatsizliğinin bedelini ağır ödedi: Dünyanın en zehirli hayvanlarından birinin üzerine oturdu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 16:56

İrlandalı çift Julie ve Daniel, Filipinler'e 3 günlük bir geziye geldiler. Deniz kenarında vakit geçirirken Julie, oturduğu yere dikkat etmedi ve dünyanın en zehirli hayvanlarından birinin üzerine oturdu. İlk olarak hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Julie, ayağa kalktığında uyluklarında aşırı bir yanma hissettiğini, ''Sanki bir düzleştirici ya da bir ütü üzerime basılmış gibiydi'' diyerek anlattı.

Dikkatsizliğinin bedelini ağır ödedi: Dünyanın en zehirli hayvanlarından birinin üzerine oturdu

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ

Yarı saydam bir kutu denizanasının üzerine oturduğunu fark eden Julie soluğu hastanede aldı. Deniz İğneleri Danışma Hizmetleri Müdürü ve denizanası uzmanı Dr. Lisa-ann Gershwin, Yahoo News'e yaptığı açıklamada, turistin "hayatta olduğu için şanslı" olduğunu söyledi. Gershwin, bir yetişkini kutu denizanasının ısırmasının ardından ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.

Dikkatsizliğinin bedelini ağır ödedi: Dünyanın en zehirli hayvanlarından birinin üzerine oturdu

EN ZEHİRLİLERDEN BİRİ

Uzmanlar, ''Denizanasının 60 dokunaçlarından yalnızca biriyle temas etmek bile, bir yüzücüyü ölümcül sokma eşiğinin üzerine itmeye ve felaketle sonuçlanmaya yeter.'' açıklamasında bulunuyor. Kutu denizanasını en ölümcüllerden biri yapan ise bu.

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ETİKETLER
#turizm
#filipinler
#Kutu Denizanası
#Zehirli Denizanası
#Ihtiyat
#Ölümcül Hayvandan ısırık
#Denizanası Zehri
#Dünya
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