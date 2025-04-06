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 | Berrak Arican

Betsy Arakawa'yı öldüren hantavirüsü 3 kişinin daha ölümüne neden oldu! 'Yayılıyor' korkusu

ABD'li oyuncu Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa'nın ölümüne neden olan hantavirüsü 3 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer, virüsün yayılmasından endişe ediyor.

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Betsy Arakawa'yı öldüren hantavirüsü 3 kişinin daha ölümüne neden oldu! 'Yayılıyor' korkusu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 15:37

ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşayan oyuncu Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa şubat ayında hantavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri, hantavirüs akciğer sendromu nedeniyle öldüğünü açıkladılar. Arakawa'nın ölümünün ardından Kaliforniya'da 3 kişinin daha öldüğü belirtildi.

Betsy Arakawa'yı öldüren hantavirüsü 3 kişinin daha ölümüne neden oldu! 'Yayılıyor' korkusu

Doktorlar, kısa sürede peş peşe hantavirüsü nedeniyle ölümlerin artık endişeye neden olduğunu ifade ettiler. Dr. Tom Boo, "Kısa bir süre içinde üç vakaya rastlanması beni endişelendiriyor" dedi.

Betsy Arakawa'yı öldüren hantavirüsü 3 kişinin daha ölümüne neden oldu! 'Yayılıyor' korkusu

İNSANDAN İNSANA BULAŞ NADİR

Hantavirüsü, kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan, ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veren bir RNA virüsü. Virüsü yakalanan kemirgenlerin dışkısı, idrarı ya da tükürüğüyle insana bulaşabiliyor. Bu hayvanların atıklarıyla kirlenmiş ortamlarda, özellikle temizlik yaparken veya doğrudan temas halinde risk daha yüksektir. New York Post'un haberine göre, insandan insana geçmesi ise nadir bir durum olarak gözleniyor.

Betsy Arakawa'yı öldüren hantavirüsü 3 kişinin daha ölümüne neden oldu! 'Yayılıyor' korkusu

HASTALIĞA DAİR YENİ SORU İŞARETLERİ

Yetkililer, vakalardan birinin, mağdurun kemirgen atıklarını süpürmesiyle enfekte olduğunu, diğerinin ise bir istila sırasında evde bu virüse maruz kalmış olabileceğini belirtti. Fakat son hastada kemirgen enfeksiyonuna dair bir bulgu yoktu. Bu da hastalıkla ilgili yeni soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Hantavirüsünün belirtileri neler?
Hantavirüs enfeksiyonunun belirtileri, enfeksiyonun türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Erken belirtiler arasında yorgunluk, ateş, kas ve baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma bulunur. 4 ila 10 gün sonra nefes darlığı ve akciğer ödemi gibi daha ciddi semptomlar ortaya çıkabilir. ​
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ETİKETLER
#kaliforniya
#ölüm
#virüs
#sağlık sorunu
#Hantavirüs
#Gene Hackman
#Betsy Arakawa
#Yeni Mexico
#Kemirgen
#Akciğer Sendromu
#Dünya
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