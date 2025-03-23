Azalan nüfus yönetimi harekete geçirdi: Ev alımında 3 şartla 4 milyona kadar hibe

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Trentino bölgesinde boş evler değerlendirilecek. Yönetim sadece 3 şartla bu evlere sahip olmak isteyenlere 100 bin euro yani 4 milyonluk bir hibe desteği sağlıyor.

İtalya'nın Dolomit Dağları'nın Alplerle birleştiği bölge kayak merkezleri, üzüm bağları ve termal kaplıcalarıyla meşhur Trentino bölgesindeki nüfus azalınca hibe önlemi geldi. Yönetim bölgedeki boş evlere yerleşmek isteyenlere 100 bin euroya yani 4 milyona kadar hibe desteği vereceğini duyurdu. Eğer evin restorasyona ihtiyacı varsa 80 bin euro, satın alınacaksa ise 20 bin euro hibe desteği verilecek.

HİBE İÇİN ŞARTLAR

Bölgedeki 100 civarında evi kapsayan proje için Trento Özerk Bölgesi 10 milyon euro ayırdı ve sadece 3 şart koştu. İtalya'da yaşamak veya İtalyan pasaportuna sahip olmak ve 45 yaş üzerinde olmak bu evlere sahip olmak için yeterli. Fakat çocuklu ailelerin kendi yaşadıkları evler için bu programa başvurmaları istenmiyor. Hibe alarak evlere taşınanların 10 yıl burada yaşaması veya evi kiraya vermesi gerekiyor. Bu şarta uymayanlardan ise para geri alınacak. Ayrıca üç konut sınırı getirilerek bir kişinin bir köyü tamamen ele geçirmesi engellendi.

Projeyi yöneten Ileana Olivo, ülkesinin gazetelerinden Corriere della Sera'ya "Gelenlerin toplumun aktif bir parçası olmasını istiyoruz. Yenileme çalışmasına katılanlar, bu bölgelerin yeniden canlanmasına katkı sağlamalı. 5 aile bile her şeyi değiştirebilir" dedi.

DOLU OLAN EVLER BOŞLARDAN DAHA AZ

Proje kapsamına dahil edilen 33 kasabadaki dolu ev sayısı, boş olanlardan az. Bu durum okulların, benzin istasyonlarının ve marketlerin kapanmasına neden olarak bölgedeki toplumsal hayata sekte vuruyor.