Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması metninde anlaştı! Uzlaşı sağlandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan’la barış anlaşması metninin kalan 2 maddesi üzerinde de uzlaşı sağlandığını ve müzakere sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ermenistan'la yürütülen barış sürecine değinen Bayramov, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti. Metin hususunda çalışmalar bitti." bilgisini paylaştı.

BAZI MADDELER KALDIRILMALI

Bayramov, bir sonraki beklentilerinin Ermenistan anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu söyledi.

Ermenistan anayasasının değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, AGİT Misnk Grubu'nun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti.