Gizli belgeler ortaya çıktı: Putin barış istemiyor, Rusya ateşkesi kabul etmeyecek!

ABD ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinin ardından Rusya'ya sunulan 30 günlük ateşkesi Moskova'nın kabul etmeyeceği iddia edildi. ABD medyasından Washington Post'un haberine göre, Rusya savaşı 2026 yılına kadar devam ettirmek istiyor. Rus hükümetinin toprak kazanımlarına devam etmek için ateşkesi istemediği, bu bilgilerin gizli belgelerde yer aldığı öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı için ateşkes yeniden gündeme gelirken ABD medyasından Washington Post (WP) gizli belgeleri gün yüzüne çıkardı. ABD ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinin ardından Kiev tarafının kabul ettiği 30 günlük ateşkes için Rusya'dan cevap beklenirken gizli belgeler Moskova tarafının barıştan yana olmadığını ortaya çıkardı. Gizli belgelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD ile diğer ülkeler arasındaki gerginliği tırmandırma tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

RUSYA ÇIKARLARI İÇİN GERGİNLİK OLUŞTURUYOR

WP'nin ulaştığı Kremlin bağlantılı belgelerde, Rusya'nın şubat ayından önce müzakereleri baltalamak için çalıştığı, belgelerin Suudi Arabistan'daki ABD-Rus heyetlerinin görüşmesinden önce yazıldığı ortaya çıktı.



Belgelerin, Ukrayna'daki operasyonları denetleyen güvenlik servisi FSB tarafından yazıldığı, Rusya'nın ABD ile hem Çin hem de AB arasındaki gerginliği tırmandırarak kendi konumunu nasıl güçlendirebileceği bilgisi yer alıyor. ABD ise BM'de yapılan oylamada iki kez Rusya'nın yanında yer alarak, ABD dış politikasının tam tersini yaptı.

UKRAYNA'NIN TAMAMEN DAĞITILMASINI İSTİYOR

Ayrıca Rusya'nın isteğinin Ukrayna'nın 'tamamen dağıtılması' olduğu da belirtiliyor. Kremlin'in, Ukrayna'da barış gücü bulunması planlarını reddetmesi gerektiği, zira bu tür güçlerin 'ciddi bir Batı etkisi' altında olacağı ileri sürülüyor.

ABD'nin ise kısa bir dönem son verdiği yeniden başladığı silah yardımının ise 'kabul edilemez' olduğu, Ukrayna'nın 1 milyonluk ordusunun mevcut kapasitede kalmaması gerektiği vurgulanıyor.

PUTİN SAVAŞIN 2026'YA KADAR DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Savaşı 24 saatte bitirebilirim'' sözlerinin aksine 100 gün içinde dahi bir barış olmasının mümkün olmadığı, barışın 2026 yılından önce olmayacağı yazıyor. Kremlin kaynaklarına göre Putin, Ukrayna'da daha fazla toprak ele geçirebilmek için barış sürecini uzatmak istiyor.

Putin'in 30 günlük ateşkese olumlu bakmadığı, talepleriyle süreci baltalayacağı öne sürüldü. Öte yandan Reuters'a konuşan üst düzey bir Rus kaynak, "Putin'in bu haliyle buna onay vermesi zor" dedi.