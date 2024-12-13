Azerbaycan'dan yeni İran adımı: 15 Aralık'ta faaliyete geçecek

13 Aralık 2024 18:25 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 18:31

Azerbaycan'ın İran'da geçtiğimiz yıl düzenlenen silahlı saldırının ardından kapatılan Tahran Büyükelçiliği Konsolosluğu 15 Aralık'ta yeniden faaliyete geçecek. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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İran​'da Azerbaycan​'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırı sonrası kapanan Azerbaycan Konsolosluğu'nun yaklaşık 1 yıl sonra yeniden açılacağı bildirildi.

İran'da geçtiğimiz yıl düzenlenen silahlı saldırının ardından kapatılan ve 15 Temmuz'da yeniden faaliyete başlayan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan 15 Aralık'tan itibaren İran'daki konsolosluk faaliyetlerine, Tahran Büyükelçiliği binasında yeniden başlayacak.

TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRI

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023'te düzenlenen silahlı saldırı sonucu güvenlik amiri Orhan Askerov hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Azerbaycan hükümeti saldırının ardından Tahran yönetiminin yeterli güvenlik önlemleri almadığını gerekçe göstererek, 29 Ocak'ta büyükelçilik çalışanları ve aile üyeleri ile birlikte toplam 53 kişinin ülkeye dönmesine karar vermişti. İran Adalet Bakanlığı tarafından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, büyükelçiliğe saldırı düzenleyen Yasin Hüseyinzade'ye idam cezası verildiği belirtilmişti.