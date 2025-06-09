Babasının hediyesi, kızını milyoner etti!

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Vanesa Menijvar Acosta'ya babası bir kazı kazan bileti hediye etti. Acosta, bu karttan 2 milyon dolar yani yaklaşık 79 milyon kazandı.

EV ALMAK İSTİYOR

Acosta, piyango yetkililerine yaptığı açıklamada, kazı-kazan biletini babasının kendisine hediye ettiğini söyledi. Biletin, Massachusetts’teki East Boston Corner Market adlı dükkandan satın alındığı tespit edildi.

Daily Voice'in haberine göre Acosta, bu parayı ev almak ve üniversite masraflarını karşılamak için kullanacağını açıkladı.