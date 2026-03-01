BAE duyurdu: İran İHA’ları Abu Dabi’deki Fransız üssünü vurdu

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan gönderilen 2 İHA'nın başkent Abu Dabi'deki es-Selam Deniz Üssü'ndeki bir depoya isabet ettiği kaydedildi.

ULUSLARARASI HUKUKUN ALENİ BİR İHLALİ

İsabet sonucu depodaki iki konteynerde yangın çıktığı, ekiplerin duruma müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, saldırı kınandı.

BAE'nin saldırılara karşılık verme, topraklarını, halkını ve ülkede yaşayanları korumak için gerekli önlemleri alma hakkını muhafaza ettiği belirtildi. İsmi "Barış Kampı" anlamına gelen Selam Deniz Üssü, BAE'deki Fransız Askeri Yerleşimi olarak biliniyor. Üs, 2009'dan beri Fransız deniz hava istasyonu olarak kullanılıyor.