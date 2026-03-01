ABD ve İsrail'e tepkiler dinmiyor! Yunanistan'da "Amerikalılar, halkların katilleri" sloganı sokakları inletti

Yunanistan'da sendikalar ve sivil toplum örgütleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etmek için sokağa döküldü. Göstericiler Atina'da ABD Büyükelçiliği'ne doğru bir savaş karşıtı yürüyüş düzenledi.

"ORTA DOĞU’YU KANA BULUYORLAR"

Eylemde göstericiler, "Orta Doğu’yu kana buluyorlar, Yunanistan katliamdan uzak dur" ve "Amerikalılar, halkların katilleri" şeklinde sloganlar attı.

"ABD ENERJİ YOLLARINI KONTROL ETMEK İSTİYOR"

ABD’nin söz konusu saldırıları Orta Doğu’daki enerji yollarını kontrol etme amacıyla düzenlediği belirten göstericiler, İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını ifade etti.

YUNAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Göstericiler ayrıca Yunan hükümetine, doğrudan ya da dolaylı biçimde ABD ve İsrail’e üs ve lojistik destek sağlayarak herhangi bir askeri operasyona katılmaktan kaçınması çağrısında bulundu. Protesto, ABD Büyükelçiliği önünde barışçıl şekilde sona erdi.