Editor
 Baran Aksoy

ABD ve İsrail'e tepkiler dinmiyor! Yunanistan'da "Amerikalılar, halkların katilleri" sloganı sokakları inletti

Yunanistan’da işçi sendikaları ve çeşitli sivil toplum örgütleri, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı. Göstericiler yürüyüş sırasında, "Orta Doğu’yu kana buluyorlar, Yunanistan katliamdan uzak dur" ve "Amerikalılar, halkların katilleri" şeklinde sloganlar attı.

IHA
01.03.2026
01.03.2026
'da sendikalar ve sivil toplum örgütleri, ve 'in 'a yönelik saldırılarını protesto etmek için sokağa döküldü. Göstericiler Atina'da ABD Büyükelçiliği'ne doğru bir savaş karşıtı yürüyüş düzenledi.

"ORTA DOĞU’YU KANA BULUYORLAR"

Eylemde göstericiler, "Orta Doğu’yu kana buluyorlar, Yunanistan katliamdan uzak dur" ve "Amerikalılar, halkların katilleri" şeklinde sloganlar attı.

ABD ve İsrail'e tepkiler dinmiyor! Yunanistan'da "Amerikalılar, halkların katilleri" sloganı sokakları inletti

"ABD ENERJİ YOLLARINI KONTROL ETMEK İSTİYOR"

ABD’nin söz konusu saldırıları Orta Doğu’daki enerji yollarını kontrol etme amacıyla düzenlediği belirten göstericiler, İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını ifade etti.

ABD ve İsrail'e tepkiler dinmiyor! Yunanistan'da "Amerikalılar, halkların katilleri" sloganı sokakları inletti

YUNAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Göstericiler ayrıca Yunan hükümetine, doğrudan ya da dolaylı biçimde ABD ve İsrail’e üs ve lojistik destek sağlayarak herhangi bir askeri operasyona katılmaktan kaçınması çağrısında bulundu. Protesto, ABD Büyükelçiliği önünde barışçıl şekilde sona erdi.

