Bağdat Havalimanı’nda saldırı paniği! ABD güçleri hedef alındı

11 Eylül 2024 11:05 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:27

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Havalimanı’nda ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı danışmanların bulunduğu noktaya saldırı gerçekleşti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Irak’taki Bağdat Uluslararası Havaalanı içinde yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı danışmanların yer aldığı noktaya saldırı gerçekleştirildi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 23.00’de havaalanında patlama sesi duyulduğu belirtilerek, Irak güvenlik güçlerinin patlamanın türünü ve nedenini belirleyemediği ve henüz kimsenin saldırıyı üstlenmediği ifade edildi.

"KAMUOYUNA BİLGİ VERİLECEK"

Irak güvenlik ve istihbarat birimlerinin saldırıyı araştırmaya devam ettiklerinin dile getirildiği açıklamada, “Tüm detaylar netleştiğinde kamuoyuna bilgi verilecek” ifadelerine yer verildi. Saldırının Bağdat Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuşları etkilemediği açıklanırken, sivil hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği ve tüm uçuşların kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Saldırının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bugün Bağdat, Necef, Basra ve Erbil’e gerçekleştireceği ziyaret öncesi meydana gelmesi ise dikkat çekti.