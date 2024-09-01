Bağımsızlık günü mahkumlara af getirdi! Özbekistan'da bazı suçluların cezaları da kısalacak

01 Eylül 2024 15:13 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:22

Sadece 6 ayda 40 bin kişi evde yalnız ölü bulundu! Japonya sessiz ölümlerin önünü alamıyor

Sadece 6 ayda 40 bin kişi evde yalnız ölü bulundu! Japonya sessiz ölümlerin önünü alamıyor

Özbekistan bugün bağımsızlığının 33. yılını kutluyor. Bu kutlamalar af haberini de beraberinde getirdi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin bağımsızlığının 33. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

462 MAHKUMA AF GELDİ, BAZILARININ CEZASI KISALDI

Toplam 522 mahkumun yararlanacağı af kararnamesine göre, 462 hükümlü salıverilecek, 60 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak. Kararnameden faydalananlar arasında yasa dışı örgütlere mensup 27 kişi, 60 yaş üstü 25 kişi, 56 kadın ve 19 yabancı uyruklu bulunuyor.

Afla bugünden itibaren tahliye edilecek mahkumların topluma uyum sağlamaları için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

ÖZBEKİSTAN'DA İLK DEĞİL

Özbekistan'da şimdiye kadar Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için birçok kez af ilan edildi.