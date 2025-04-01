Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Bağış için ilginç deneyime imza attı: Koşu bandının üzerinde 24 saat aralıksız koştu! İşte başına gelenler

İngiltere'nin Worcestershire şehrinde Joe Pritchard isimli bir genç, 24 saat boyunca aralıksız koşu bandında koştu. Eski İskoçya rugby yıldızı Doddie Weir'in anısına kurulan bir vakfa para toplamak için bu bunu yapan Joe'nin başına neler geldiği ise sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 11:29

Joe Pritchard, eski İskoçya rugby yıldızı Doddie Weir'in anısına kurulan motor nöron hastalıkları yardım kuruluşu 'My Name'5 Doddie Foundation' Vakfı'na para toplamak amaçlı ilginç bir deneyime imza attı. Joe, 24 saat boyunca koşu bandında koştu. 24 saatin ardından Joe'nin son halleri ise sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan videoyla gözler önüne serildi.

BURUN KANAMASI, GEÇİCİ KÖRLÜK...

Bir eğlence yerinde koşu mücadelesi veren Joe, koşu bandının kırılması, zihinsel engeller, burun kanaması gibi olumsuzluklarla da karşı karşıya kaldı.

Joe, 167 kilometre gibi inanılmaz bir mesafe kat etti, vakıf için ise 4 bin sterlin yani yaklaşık 200 bin TL toplamayı başardı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Koşunun ardından Joe'nin vücudu kasıldı, arkadaşları onu dışarı taşımak zorunda kaldı. Burada kendini iyi hissetmediğini dile getiren Joe, yere yığıldı ve kısa süreliğine görme kaybı yaşadı. Arkadaşlarının yardımıyla eve getirilen Joe, evde de baygınlık geçirdi. Dailymail'in haberine göre, bir sıcak duş aldıktan sonra daha iyi hissettiğini söyleyen Joe'nin bacaklarında yara oluştuğu ise videoda görüldü.

TİKTOK'TA HERKES BUNU KONUŞTU

Joe, 24 saat boyunca koşu bandının üzerinde verdiği zorlu mücadeleyi, ''Tuhaf, sersem ve baş dönmeli'' olarak tanımladı. TikTok'ta paylaşılan video binlerce kişi tarafından izlendi ve çok sayıda yorum aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cinayet mi kaza mı? Bloomberg'in eski yöneticisi, eşi ve kızı ölü bulundu!
Mısır çölündeki gizemli yapılar çılgın teorileri doğurdu! Çok sayıda benzer inşa var
ETİKETLER
#tiktok
#dayanıklılık
#bağış
#rekor
#bıst 100 endeksi
#koşu
#sosyal-medya
#Joe Pritchard
#Doddie Weir
#My Name'5 Doddie Foundation
#Motor Nöron Hastalıkları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.