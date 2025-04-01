Bağış için ilginç deneyime imza attı: Koşu bandının üzerinde 24 saat aralıksız koştu! İşte başına gelenler

İngiltere'nin Worcestershire şehrinde Joe Pritchard isimli bir genç, 24 saat boyunca aralıksız koşu bandında koştu. Eski İskoçya rugby yıldızı Doddie Weir'in anısına kurulan bir vakfa para toplamak için bu bunu yapan Joe'nin başına neler geldiği ise sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlandı.

Joe Pritchard, eski İskoçya rugby yıldızı Doddie Weir'in anısına kurulan motor nöron hastalıkları yardım kuruluşu 'My Name'5 Doddie Foundation' Vakfı'na para toplamak amaçlı ilginç bir deneyime imza attı. Joe, 24 saat boyunca koşu bandında koştu. 24 saatin ardından Joe'nin son halleri ise sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan videoyla gözler önüne serildi.

BURUN KANAMASI, GEÇİCİ KÖRLÜK...

Bir eğlence yerinde koşu mücadelesi veren Joe, koşu bandının kırılması, zihinsel engeller, burun kanaması gibi olumsuzluklarla da karşı karşıya kaldı.

Joe, 167 kilometre gibi inanılmaz bir mesafe kat etti, vakıf için ise 4 bin sterlin yani yaklaşık 200 bin TL toplamayı başardı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Koşunun ardından Joe'nin vücudu kasıldı, arkadaşları onu dışarı taşımak zorunda kaldı. Burada kendini iyi hissetmediğini dile getiren Joe, yere yığıldı ve kısa süreliğine görme kaybı yaşadı. Arkadaşlarının yardımıyla eve getirilen Joe, evde de baygınlık geçirdi. Dailymail'in haberine göre, bir sıcak duş aldıktan sonra daha iyi hissettiğini söyleyen Joe'nin bacaklarında yara oluştuğu ise videoda görüldü.

TİKTOK'TA HERKES BUNU KONUŞTU

Joe, 24 saat boyunca koşu bandının üzerinde verdiği zorlu mücadeleyi, ''Tuhaf, sersem ve baş dönmeli'' olarak tanımladı. TikTok'ta paylaşılan video binlerce kişi tarafından izlendi ve çok sayıda yorum aldı.