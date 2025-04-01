Mısır çölündeki gizemli yapılar çılgın teorileri doğurdu! Çok sayıda benzer inşa var

Mısır çölünde bulunan ve Google Haritalar'da görülen tuhaf bir yapı, sosyal medya kullanıcıları arasında spekülasyon dalgasına yol açtı. Başkent Kahire'nin doğusunda bulunan gizemli dairelerle çevrili, iki uzun sivri binadan oluşan yapının fütüristik bir tasarıma sahip olduğu belirtildi. Fakat ne için kullanıldığı bilinmeyince ortaya ilginç teoriler çıktı.

ÇILGIN TEORİLER

Bazıları bu yapının UFO araştırmaları için kullanıldığını öne sürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Bu bana Star Wars'u hatırlatıyor'' dedi. Bir başka kullanıcı ise bunun Mısır hükümetinin 'gizli UFO üssü' olup olmadığını sordu. Kullanıcıların tuhaf teorilerine karşı gelen bir kişi ise ''Otoyolun hemen yanında. Ne kadar gizli olabilir ki?'' yorumunda bulundu. Diğer sosyal medya kullanıcıları ise bunun bir 'nükleer sığınak', 'kum çiftliği', 'yeraltı üssü' veya 'füze fırlatma sahası' olduğunu iddia etti.

ASKERİ TESİS İHTİMALİ YÜKSEK

Dailymail'in haberine göre, bu tür yapıların genelde füze rampaları veya savaş uçağı sığınakları olarak kullanıldığı belirtildi. Mısır'da 1950-1970 yılları arasında benzer yapıların çok sayıda inşa edildiği biliniyor. Hava savunma tesislerinin, stratejik noktaları havadan gelen tehditlerden korumak için geliştirildiği ve Sovyet yapımı yüksek irtifa yerden havaya füzelerle donatıldığı belirtiliyor.