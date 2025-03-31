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 | Berrak Arican

Evine döndüğünde kanepede yaralı yabancıyı gördü! Dehşete düşüren olay

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kadın, evine döndüğünde kanepede ölmek üzere olan bir adam olduğunu fark etti. İlk başta televizyonu açık unuttuğunu zanneden kadın, adamı fark ettiğinde neye uğradığını şaşırdı.

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Evine döndüğünde kanepede yaralı yabancıyı gördü! Dehşete düşüren olay
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 14:52

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan bir kadın, kırsaldaki evine geldiğinde tanımadığı bir adamın kanepesinde yaralı bir halde oturduğunu fark etti. Kapıdan girerken adamın ağladığını duyduğunu ve ilk başta televizyonu açık bıraktığını söyleyen kadın, adamı fark ettiğinde şoke oldu.

''KANEPEDE BİRİNİ GÖREBİLİYORDUM''

Eve girmeden garajın açık olduğunu fark eden kadın Fox 5'a yaptığı açıklamada olayı şöyle anlattı:

''Onu hiç görmedim. Sadece bir adamın ağladığını duydum, ışıkları açmamıştım ve kanepede birinin olduğunu anlayabiliyordum ve sanki kanepede sakladığım bir battaniyeleri varmış gibi görünüyordu.''

"İlk başta televizyonu açık bıraktığımı düşündüm ama sonra televizyonun kapalı olduğunu ve ışıkların hala kapalı olduğunu gördüm. Ama kanepede birini görebiliyordum, bu yüzden arkamı dönüp evden dışarı koştum."

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Evden çıktıktan sonra polisi aradığını söyleyen kadın, adama ilk yardım tedavisi uygulandığını, vücudunda belirgin travma izleri olduğunu söyledi. Yetkililer, kimliği açıklanmayan adamın hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis şimdi adamın bir suçun kurbanı olup olmadığını anlamak için soruşturmaya devam ediyor.

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