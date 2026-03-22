Bahreyn'i İran değil, ABD vurmuş olabilir! Dikkat çeken çarpıcı iddia

ABD, İsrail ve İran savaşı dördüncü haftada da son bulmadı. ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran da çevre ülkelerdeki ABD üslerini ve enerji kaynaklarını hedef almaya devam ediyor. İran zaman zaman çevre ülkelere yapılan birtakım saldırıları ''Biz yapmadık'' diyerek reddederken İngiliz haber ajansı Reuters'tan dikkat çeken bir haber geldi.

BAHREYN'İ ABD VURMUŞ OLABİLİR!

ABD ve İsrail'in saldırılara başladığı 28 Şubat'tan 10 gün sonra Bahreyn'e yapılan saldırının İran tarafından yapılmamış olabileceği öne sürüldü. Reuters tarafından incelenen akademik araştırmacıların analizine göre, ABD tarafından işletilen bir Patriot hava savunma bataryası, İran'la savaşın başlamasından 10 gün sonra ABD müttefiki Bahreyn'de onlarca sivili yaralayan ve evleri yerle bir eden şafak vakti patlamasında yer alan füzeyi ateşlemiş olabilir.

Bahreyn'de aralarında çocukların da olduğu 32 kişinin yaralandığı saldırıdan İran sorumlu tutuldu. Saldırının olduğu gün, ABD Merkez Komutanlığı X hesabından yaptığı açıklamada da İran insansız hava aracının Bahreyn'deki bir yerleşim bölgesini vurduğunu açıklamıştı.

PATLAMADA PATRİOT FÜZESİ KULLANILDI

Reuters'ın sorularına cevap olarak Bahreyn, ilk kez, başkent Manama'nın açıklarında ve bir petrol rafinerisine de ev sahipliği yapan Sitra adasındaki Mahazza mahallesi üzerinde meydana gelen patlamada bir Patriot füzesinin yer aldığını kabul etti.

Bahreyn hükümeti sözcüsü yaptığı açıklamada, füzenin havada bir İran insansız hava aracını başarıyla engellediğini ve hayat kurtardığını söyledi. Sözcü, "Meydana gelen hasar ve yaralanmalar, Patriot önleme uçağının veya İran insansız hava aracının yere doğrudan çarpmasından kaynaklanmamıştır" dedi.

ÜLKELER KANIT SUNMADI

Ne Bahreyn ne de Washington, Mahazza olayında İran insansız hava aracının yer aldığına dair herhangi bir kanıt sundu.

Maliyeti ucuz olan İHA'lara karşı gelişmiş savunma teknolojileri ve füzelerle yanıt verilmesi bölgede yaşanan gerilimi tırmandırırken, İHA'ları imha etmek için kullanılan füzeler daha büyük hasara yol açabiliyor.