Bakan Fidan Gambiya'da! İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesi kritik temaslar

04 May 2024 16:05 - Güncelleme : 04 May 2024 16:07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Gambiya'nın başkenti Banjul’a geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan temasları çerçevesinde Gambiya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ

İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi, "sürdürülebilir kalkınma için diyalog doluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştiriliyor. Zirvede İsrail'in abluka altına aldığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumun da görüşülmesi bekleniyor.