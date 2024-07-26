Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Yurt dışındaki diplomatik temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında iş birliği ele alındı.
SURİYE İLE NORMALLEŞME DE MASADA
İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri de değerlendirdi.
Bakan Fidan'ın, Malezya, Laos, Singapur, İngiltere Dışişleri Bakanları ve ASEAN Genel Sekreteri ile de bir araya gelmesi planlanıyor.