Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

26 Temmuz 2024 12:32 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 13:13

Yurt dışındaki diplomatik temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında iş birliği ele alındı.

SURİYE İLE NORMALLEŞME DE MASADA

İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri de değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın, Malezya, Laos, Singapur, İngiltere Dışişleri Bakanları ve ASEAN Genel Sekreteri ile de bir araya gelmesi planlanıyor.