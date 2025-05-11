Balık tutanları bekleyen büyük tehlike ortadan kaldırıldı! İki timsah tuzakla yakalandı

Avustralya'nın kuzeyindeki nehirlerde balık tutanları bekleyen büyük tehlike çok sayıda ihbarla gün yüzüne çıktı. Halk, balık tutma noktasında güneşlenmek için su yüzüne çıkan timsahları görür görmez yetkililere haber verdi.

TİMSAHLAR TUZAĞA DÜŞTÜ

Yetkililer, yanlarında getirdikleri tuzaklarla bir an önce timsahları yakalamak için harekete geçtiler. İlk olarak yaklaşık 3 metre boyundaki bir timsah tuzağa düştü. Ardından ise ilk yakalanan timsahtan biraz daha küçük 2 metre boyunda bir timsah yakalamayı başardılar.

Yahoo News'in haberine göre, timsahların yakalanması için ihbarda bulunan halka teşekkür eden korucu Dinouk Perepa, timsahların ilk olarak bir havuzda tutulacağını ardından çevre bakanlığı tarafından bir çiftliğe ya da hayvanat bahçesine nakledileceğini ifade etti.

HALKA UYARI

Halka uyarıda bulunan Perera, ''Timsahlar, yaşam alanlarındaki herhangi bir su yolunda bulunabilir. Uzun mesafeler yüzebilirler ve daha önce görülmedikleri yerlerde, özellikle de selden sonra ortaya çıkabilirler" dedi. Bu yüzden timsah gözlemlenen yerden uzak durulması gerektiğini ifade eden korucu, bir anda önce yetkililere haber verilmesi gerektiğini söyledi.