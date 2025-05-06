Timsah şehrinde şimdi de ayı tehlikesi! Yaşlı adamın ve köpeğinin cesedi parçalanmış halde bulundu

ABD'nin timsahlarıyla ünlü şehri Florida'da şimdi de ayı tehlikesi ortaya çıktı. 89 yaşındaki bir adamın ve köpeğinin ayı saldırısında hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Timsah saldırılarının eksik olmadığı Florida'da ilk kez bir ölümcül ayı saldırısının gerçekleşmiş olabileceğinden endişe ediliyor. 89 yaşındaki Robert Markel'in cesedi, kızı tarafından parçalanmış bir halde bulundu. Kısa bir süre önce de Markel'ın köpeği, ayı tarafından öldürülmüştü.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu devreye girdi ve Markel'ın ölümünün arkasında bir ayı saldırısının olduğunu doğrulamak için DNA testi yapıldığını açıkladı.

BÖLGEYE AYI TUZAKLARI KURULDU

New York Post'un haberine göre, FWC Görevlisi George Reynaud yaptığı açıklamada, halkı ayıya karşı uyardı:

"Memurlarımız çevreyi korumaya devam ediyor fakat olaya karışan ayı hala bölgede olabilir. Aşırı tedbir amacıyla, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri dikkatli olmaya ve bölgeden uzak durmaya çağırıyoruz."

Reynaud, bölgeye 4 ayı tuzağı yerleştirildiğini söyledi ve ''Kamu güvenliğinin her şeyden önemli'' olduğunu vurguladı.

Eğer Markel'ın bir ayı tarafından öldürüldüğü doğrulanırsa, bu FWC'nin bu verileri takip etmeye başlamasından bu yana Florida'da kaydedilen ilk ölümcül ayı saldırısı olacak.

GÖZ TEMASINDAN KAÇININ, SAKİNCE GERİ ÇEKİLİN

Florida yetkilileri, bölge sakinlerine bir ayı ile karşı karşıya kalmaları durumunda kaçmamaları veya bir ağaca tırmanmamaları, bunun yerine yavaşça güvenli bir yere doğru geri çekilmeleri uyarısında bulundu. Ayrıca bölge sakinlerine, ayıların bunu saldırgan bir davranış olarak algılayabileceği için doğrudan göz temasından kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Öte yandan Sunshine State'te Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden Ocala Ulusal Ormanı'na kadar ormanlarda ve bataklıklarda yaşayan yaklaşık 4.000 ayı bulunduğu belirtildi.