Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Balina adamı önce yutup sonra tükürdü: Akılalmaz görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: Gerçek mi, yalan mı?

Güney Amerika ülkesi Şili'de Punta Arenas şehri açıklarında çekilen bir video sosyal medyayı ikiye böldü. Bir balinanın, Macellan Boğazı'nda babasıyla birlikte kano ile açılan genci önce yutup sonra tükürdüğünü ileri sürüldüğü görüntüler anbean kaydedildi. Yapılan incelemeler sonucunda videonun gerçek mi, yalan mı olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 16:26

Güney Amerika ülkesi Şili’nin güneyinde, Punta Arenas açıklarında çekildiği ileri sürülen bir video sosyal medyayı ikiye böldü. Görüntülerde, 24 yaşındaki Adrian Simancas’ın kano yaparken aniden ortaya çıkan bir kambur balina tarafından yutulduğu ve kısa süre sonra balina tarafından tükürülerek dışarı atıldığı ileri sürülüyor.

Videoyu Simancas’ın babasının çektiği ve sosyal medyada paylaştığı belirtilirken, olayın gerçekliği konusunda tartışmalar da başladı. Bazı kullanıcılar, videonun dijital olarak manipüle edilmiş olabileceğini savunurken, bazı kullanıcılar ise görüntülerin gerçek olduğunu savunuyor.

VİDEO GERÇEK Mİ?

Yapılan incelemeler sonucunda videonun manipüle edildiği ve 24 yaşındaki Adrian Simancas'ın balinanın ağzına girmek yerine, ani dalgadan dolayı suya battığı anlaşılıyor.

Simancas ise olayla ilgili, "Mavi ve beyaz bir şeyin üzerimden geçtiğini gördüm ama ne olduğunu anlayamadım. Bir anda suya battım ve yutulduğumu sandım" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şirin Baba gerçek oldu! İçtiği karışım rengini değiştirdi
Arkeologlardan tüyler ürperten keşif! Vampire dönüşmesin diye başı kesilmiş

Sıkça Sorulan Sorular

Balinalar insan yutar mı?
Neyse ki korkmamıza gerek yok. Balinalar için insanlar, çekici bir yiyecek değildir. Dışarıdan bakıldığında ne kadar vahşi ve büyük bir hayvan gibi gözükseler bile gariptir ki balinalar insanlarla ilgilenmiyor.
ETİKETLER
#Dünya Videoları
#video
#İstanbul Atatürk Havalimanı
#şili
#İstanbul Atatürk Havalimanı
#şili
#dalga
#manipülasyon
#kano
#balina
#balina
#sosyal-medya
#Kamur Balina
#Punta Arenas
#Gerçeklik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.