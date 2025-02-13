Balina adamı önce yutup sonra tükürdü: Akılalmaz görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü: Gerçek mi, yalan mı?

Güney Amerika ülkesi Şili’nin güneyinde, Punta Arenas açıklarında çekildiği ileri sürülen bir video sosyal medyayı ikiye böldü. Görüntülerde, 24 yaşındaki Adrian Simancas’ın kano yaparken aniden ortaya çıkan bir kambur balina tarafından yutulduğu ve kısa süre sonra balina tarafından tükürülerek dışarı atıldığı ileri sürülüyor.

Videoyu Simancas’ın babasının çektiği ve sosyal medyada paylaştığı belirtilirken, olayın gerçekliği konusunda tartışmalar da başladı. Bazı kullanıcılar, videonun dijital olarak manipüle edilmiş olabileceğini savunurken, bazı kullanıcılar ise görüntülerin gerçek olduğunu savunuyor.

VİDEO GERÇEK Mİ?

Yapılan incelemeler sonucunda videonun manipüle edildiği ve 24 yaşındaki Adrian Simancas'ın balinanın ağzına girmek yerine, ani dalgadan dolayı suya battığı anlaşılıyor.

Simancas ise olayla ilgili, "Mavi ve beyaz bir şeyin üzerimden geçtiğini gördüm ama ne olduğunu anlayamadım. Bir anda suya battım ve yutulduğumu sandım" ifadelerine yer verdi.