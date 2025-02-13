Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Mısır Piramitleri sahipsiz kaldı! Bakanlığın açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı: 'Elektrik hattı çekmek için yapıldı'

Mısır'ın Gize kentinde yer alan Gize Piramitleri'nde bir turistin çektiği fotoğraf dünyada geniş yankı buldu. Fotoğrafta iki Mısırlı işçinin 4.500 yıllık piramit eserlere çekiç ve keskiyle vurduğu görüldü. Bakanlığın olayla ilgili yaptığı yetersiz açıklaması da bu tarihi eserlerin 'sahipsiz kaldığını' düşündürttü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 10:31

Dünyanın 7 Harikası arasında yer alan ve 4.500 yıllık tarihe sahip olan Mısır Piramitleri'ne gösterilen muamele, dünyada geniş yankı uyandırdı. Turistlerin çektiği videolarda iki yelekli işçinin çekiç ve keskiyle piramitlere ait blokları kırmaya çalıştığı görülürken; Bakanlığın açıklaması durumu daha da vahim hale getirdi. Bu durum dünya çapında "Piramitler sahipsiz mi kaldı?" sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda iki işçinin, çekiç ve keskiyle Gize'deki Büyük Piramit üzerinde çalışma yaptığı görüldü. Bu durum büyük bir şaşkınlık ve tepki yaratırken, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı özetle şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlardan söylentileri yaymamalarını rica ediyoruz. Videoda görülen eylem bir yıkım değil, yaklaşık 20 yıl önce eklenen ve hiçbir arkeolojik değeri bulunmayan inşaat malzemelerinin kaldırılmasıydı. Bu işlem, piramitlere elektrik hattı çekmek için yapıldı."

"TAM BİR DELİLİK"

Ancak Bakanlığın bu açıklaması yüreklere su serpmek yerine yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Mısırlı gazeteci Gamal Sultan, "Büyük Piramit'in taşlarını kırarak elektrik hattı çekme sahnesi tam anlamıyla bir delilik" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Olayın ardından Mısır Parlamentosu üyesi Amira Abu Shoka, Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy'den resmi bir açıklama talep etti. Parlamenter, videonun "Mısır'ın turizm imajına ve ülkenin itibarına zarar verdiğini" belirtti.

FATURA TAŞERON FİRMAYA KESİLDİ

Kahire Amerikan Üniversitesi'nden arkeolog Salima Ikram ise "Gize platosunda ister beton kaldırma ister aydınlatma sistemlerinin kurulumu olsun; her türlü çalışma çok dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Aksi takdirde tarihi verilere zarar verme riski doğar" diyerek uyardı. Ikram ayrıca, "Piramitlere yakın yeni yapıların, manzaraları ve tarihi dokuyu istenmedik şekilde değiştirebileceğini" de belirtti.
Öte yandan Antik Mısır Eski Eserler Sektörü Başkanı Ayman Ashmawi ise olayın, piramidin aydınlatma sistemini düzenleyen özel taşeron firmalar nedeniyle yaşandığını ve "uzman bir arkeolog veya restoratör olmamasının" büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üç bin yıllık Mısır mumyasının DNA'sından 'kara ölüm' çıktı
Dünyanın en eski dillerinden biriyle yazıldı, başına ödül kondu! Okuyabilen zengin olacak

Sıkça Sorulan Sorular

Mısır'da kaç piramit var?
Mısır'da, çoğu firavun mezarı olarak inşa edilmiş 100'den fazla piramit bulunmaktadır ancak bunların en tanınmış olanları Gize Piramitleri'dir.
ETİKETLER
#Dünya Videoları
#hasar
#mısır
#turizm
#arkeoloji
#restorasyon
#Mısır Piramitleri
#Gize Piramitleri
#Kültürel Miras
#Vandalizm
#Elektrik Hattı
#Bakanlık Açıklaması
#Tepki
#Mısır Turizm
#Mısır Parlamentosu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.