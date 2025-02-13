Mısır Piramitleri sahipsiz kaldı! Bakanlığın açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı: 'Elektrik hattı çekmek için yapıldı'

Dünyanın 7 Harikası arasında yer alan ve 4.500 yıllık tarihe sahip olan Mısır Piramitleri'ne gösterilen muamele, dünyada geniş yankı uyandırdı. Turistlerin çektiği videolarda iki yelekli işçinin çekiç ve keskiyle piramitlere ait blokları kırmaya çalıştığı görülürken; Bakanlığın açıklaması durumu daha da vahim hale getirdi. Bu durum dünya çapında "Piramitler sahipsiz mi kaldı?" sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda iki işçinin, çekiç ve keskiyle Gize'deki Büyük Piramit üzerinde çalışma yaptığı görüldü. Bu durum büyük bir şaşkınlık ve tepki yaratırken, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı özetle şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlardan söylentileri yaymamalarını rica ediyoruz. Videoda görülen eylem bir yıkım değil, yaklaşık 20 yıl önce eklenen ve hiçbir arkeolojik değeri bulunmayan inşaat malzemelerinin kaldırılmasıydı. Bu işlem, piramitlere elektrik hattı çekmek için yapıldı."

"TAM BİR DELİLİK"

Ancak Bakanlığın bu açıklaması yüreklere su serpmek yerine yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Mısırlı gazeteci Gamal Sultan, "Büyük Piramit'in taşlarını kırarak elektrik hattı çekme sahnesi tam anlamıyla bir delilik" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Olayın ardından Mısır Parlamentosu üyesi Amira Abu Shoka, Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy'den resmi bir açıklama talep etti. Parlamenter, videonun "Mısır'ın turizm imajına ve ülkenin itibarına zarar verdiğini" belirtti.

FATURA TAŞERON FİRMAYA KESİLDİ

Kahire Amerikan Üniversitesi'nden arkeolog Salima Ikram ise "Gize platosunda ister beton kaldırma ister aydınlatma sistemlerinin kurulumu olsun; her türlü çalışma çok dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Aksi takdirde tarihi verilere zarar verme riski doğar" diyerek uyardı. Ikram ayrıca, "Piramitlere yakın yeni yapıların, manzaraları ve tarihi dokuyu istenmedik şekilde değiştirebileceğini" de belirtti.

Öte yandan Antik Mısır Eski Eserler Sektörü Başkanı Ayman Ashmawi ise olayın, piramidin aydınlatma sistemini düzenleyen özel taşeron firmalar nedeniyle yaşandığını ve "uzman bir arkeolog veya restoratör olmamasının" büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.