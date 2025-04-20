Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Baltık Denizi üzerinde alarm: İngiltere ve Rusya NATO hava sahasında karşı karşıya geldi!

İngiltere ve Rusya havada karşı karşıya geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 Typhoon savaş uçağının bu hafta içerisinde NATO hava sahasına yakın bölgede uçuşunu engellediklerini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Baltık Denizi üzerinde alarm: İngiltere ve Rusya NATO hava sahasında karşı karşıya geldi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 17:25

Baltık Denizi üzerinde Rus uçağı hareketliliği yaşandı. İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 savaş uçağının salı ve perşembe günleri ayrı olaylarda Baltık Denizi üzerinde NATO hava sahasına yakın bölgede 2 Rus uçağını engellediğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Typhoon savaş uçakları Salı günü bir Rus Ilyushin Il-20M "Coot-A" istihbarat uçağını önlemek üzere havalandı. İki gün sonra ise, 2 Typhoon uçağı Rusya’nın Kaliningrad hava sahasından ayrılan kimliği belirsiz bir uçağı önledi.

Baltık Denizi üzerinde alarm: İngiltere ve Rusya NATO hava sahasında karşı karşıya geldi!

SALDIRGANLIK VE TEHDİTLER ARTTI

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, Rusya'nın saldırganlığının arttığı ve güvenlik tehditlerinin yükseldiği bir dönemde Britanya’nın müttefiklerine güven vermek, düşmanları caydırmak ve ulusal güvenliğini korumak için adımlar attığını söyledi.

Baltık Denizi üzerinde alarm: İngiltere ve Rusya NATO hava sahasında karşı karşıya geldi!

Pollard, "Bu görev, NATO’nun en yeni üyesi İsveç ile omuz omuza çalışma yeteneğimizi ve İttifak’ın hava sahasını her yerde ve her zaman savunabileceğimizi gösteriyor. Bu da bizi hem yurt içinde güvende hem de yurt dışında güçlü kılıyor" dedi.
Rusya’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail, ABD'ye rağmen İran'a saldırıyı planlıyor! Tarih verildi
Gazze'de işgal son bulmayacak! Netanyahu açık açık söyledi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.