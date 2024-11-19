Baltık Denizi'nde sabotaj sonrası hibrit savaş alarmı verildi! Olağan şüpheli Rusya!

19 Kasım 2024 06:36 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 06:51

Baltık Denizi’nde iki ayrı denizaltı telekomünikasyon kablosunda meydana gelen hasar, Finlandiya ve Almanya’yı harekete geçirdi. Ortak açıklamada "hibrit savaş" uyarısı yapılırken, Avrupa'nın kritik altyapısının hedef alınabileceği vurgulandı. ABD ise sabotajın suçlusu olarak Rusya'ya işaret etti.

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Baltık Denizi’nde Finlandiya​ ile Almanya’yı birbirine bağlayan denizaltı telekomünikasyon kablosunun kesildiği, Litvanya ile İsveç arasındaki bir başka denizaltı kablosunun ise zarar gördüğü bildirildi. Finlandiya ve Almanya​ dışişleri bakanlıkları, yaşanan gelişmeler üzerine ortak bir açıklama yaparak "hibrit savaş" riskine dikkat çekti.

"DIŞ MÜDAHALE OLMADAN İMKANSIZ!"

Finlandiya ve Almanya arasında yaklaşık 1.200 kilometre uzunluğundaki C-Lion1 isimli veri kablosunun pazartesi günü erken saatlerde tamamen koptuğu açıklandı. Kabloyu işleten Finlandiya merkezli Cinia Oy şirketi, fiber optik hattın ciddi bir dış müdahale olmadan böyle bir zarara uğramasının mümkün olmadığını belirtti. Şirket CEO’su Ari-Jussi Knaapila, olayın sebebine ilişkin detaylı bir incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Cinia Oy, bölgeye gönderilecek tamir aracının onarım süresinin 5 ila 15 gün arasında değişebileceğini ancak kesin bir süre verilmediğini kaydetti. Kablo, saniyede 144 terabit veri taşıma kapasitesiyle Finlandiya ve Almanya arasındaki iletişimde hayati bir rol üstleniyordu.

"HİBRİT SAVAŞ" ALARMI

Finlandiya ve Almanya dışişleri bakanlıkları, yaşanan kesintiyle ilgili derin endişelerini dile getiren ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kritik altyapıya yönelik bu tür saldırıların kasıtlı olabileceği ihtimaline dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Böyle bir gelişme, zamanımızın ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Avrupa’nın güvenliği, yalnızca Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı değil, aynı zamanda hibrit savaş yöntemleriyle de tehdit altında.”

LİTVANYA VE İSVEÇ ARASINDA DA HASAR VAR

Bir diğer kritik olay ise Litvanya ile İsveç arasındaki telekomünikasyon kablosunda meydana geldi. İsveç merkezli telekomünikasyon şirketi Arelion’un verdiği bilgiye göre, fiziksel hasar nedeniyle veri akışı kesildi. Hasarın, Litvanya’nın internet kapasitesinin üçte birini etkilediği bildirildi. Tamir çalışmalarının birkaç hafta sürebileceği belirtilirken, İsveç ordusu ve sivil yetkililerle koordinasyonun sürdüğü aktarıldı.

ABD'DEN RUSYA AÇIKLAMASI

ABD basını, Baltık Denizi’ndeki bu olayların, Rusya’nın denizaltı kablolarına yönelik tehdit oluşturabileceğine dair birkaç hafta önce yapılan uyarıları takip ettiğini vurguladı. ABD yetkilileri, Rus askeri faaliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, küresel iletişim altyapısının hedef alınabileceği endişesini dile getirmişti.