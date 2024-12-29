Baltık ülkeleri savaşa hazırlanıyor! Mezar yerleri bakılmaya başlandı

29 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:31

Almanya ve Danimarka'daki savaş hazırlıklarının ardından İsveç de harekete geçti. İsveç'te mezarlıklardan sorumlu idari departman, savaş durumuna hazırlık için mezar yeri bakmaya başladı.

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Almanya​ ve Danimarka​'nın savaş​ önlemlerinin ardından İsveç'te de endişeler arttı, hükümet harekete geçti. 'Savaş durumu' kitapçığı dağıtan İsveç bu kez de mezar yeri bakmaya başladı. Baltık Denizi'ndeki sabotaj saldırılarının ülkelerine sıçramasından endişe duyan İsveçlileri daha da tedirgin eden gelişme, mezar yeri bakılması oldu.

Associated Press'in haberine göre İsveç'te mezarlık işlerinden sorumlu olan kurum, olası bir savaş durumuna karşı binlerce insanın defnedilebileceği mezarlık yeri aramaya başladı.

Yayımlanan hazırlık raporlarına göre nüfusun %5'ine yetecek kadar mezar yeri ayarlanacak. İsveç'te mezar işlerinden sorumlu olan kuruma danışmanlık yapan Katarina Evenseth "Normal zamanlarda dahi büyük şehirlerde mezarlık sıkıntısı yaşanıyor. Savaş durumunda çok daha zor bir durum oluşacaktır." diyerek mezarlık konusunda hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çekti.

'SAVAŞ DURUMU' KİTAPÇIĞI

Öte yandan İsveç, geçtiğimiz aylarda da 'savaş durumu' kitapçığı hazırlayarak, halka dağıtmıştı. İsveç, 6 yıl önce de bu kitapçığı çıkarmıştı, geçtiğimiz aylarda da güncelledi. Kitapçığın boyutu önceki yıllara göre 2 katına çıktı.

ALMANYA VE DANİMARKA DA TETİKTE

Almanya'da da önlemler alınmaya başlanmıştı. Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, yerel basına yaptığı açıklamada, Almanya'daki her hanenin tedbir amacıyla üç günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurmaları gerektiğini söylemişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise "Savaş ihtimali bir paranoya değil, 3 günlük yiyecek depoladım. Uzmanlar da bunu öneriyor." diyerek savaşa karşı hazır olunması gerektiğini belirtmişti.