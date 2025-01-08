Bangladeş'in satın aldığı Türk üretimi tankı Hindistan'ı sarstı!

08 Ocak 2025 19:57 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 20:06

Hindistan merkezli Economic Times, Bangladeş'in Türkiye'de Otokar üretimi olan Tulpar tanklarını satın alması sonrası Hindistan'ın endişe duyduğunu yazdı. Gazete durumun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale gelebileceğini belirtti.

Bangladeş, askeri modernizasyon çalışmaları kapsamında Türk savunma sanayii şirketi Otokar​'ın ürettiği Tulpar hafif tanklarını envanterine dahil etmeye hazırlanıyor.

Hindistan​ basınından Economic Times, Bangladeş’in Tulpar tanklarını satın almasının, Hindistan ile Bangladeş​ arasındaki mevcut ilişkilere yeni bir gerilim boyutu ekleyebileceğini vurguladı. Haberde, durumun özellikle Hindistan’ın bölgedeki güç dengesi arayışını karmaşık hale getirebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE​ İLE İŞ BİRLİĞİ ARTABİLİR!

Güney Asya’da Bengal Körfezi’ndeki stratejik konumuyla dikkat çeken Bangladeş, savunma alanında Türkiye ile iş birliğini artırmayı hedefliyor. Ancak tank alımlarının, Çin ve Pakistan’a karşı Hindistan’ın dengede tutmaya çalıştığı bölgesel güç ilişkilerine zarar verebileceği değerlendiriliyor.

Temmuz 2024’te yaşanan siyasi gelişmeler sonrası Bangladeş’in Hindistan ile ilişkilerinde gerilim yaşandığına dikkat çekilen analizde, ülkenin bu yeni dönemde Pakistan ve Türkiye ile yakınlaşmaya başladığı ifade ediliyor. Bangladeş’teki siyasi protestoların ardından Başbakan Şeyh Hasina’nın Hindistan’a kaçması, iki ülke arasındaki ilişkilerin zedelenmesine neden olmuştu.

BENGAL KÖRFEZİ: HİNDİSTAN İÇİN STRATEJİK BİR ÖNCELİK

Hindistan, Bengal Körfezi'ni yalnızca bir ticaret güzergahı olarak değil, aynı zamanda enerji güvenliğinin sağlanması ve stratejik üstünlük açısından hayati bir bölge olarak görüyor. Alan, hidrokarbon ve doğal gaz kaynaklarının güvenliği ile Çin'in bölgede artan nüfuzuna karşı denge politikalarının merkezi konumunda. Hindistan, bölgedeki askeri varlığını bu nedenle güçlendirmeye çalışıyor.

Son dönemde Türkiye’nin, Bangladeş’e Otokar üretimi Tulpar tanklarını satma girişimi Hindistan’ın dikkatini çekmiş durumda. Bazı kaynaklara göre Hindistan, bu durumu ulusal güvenliği için bir tehdit unsuru olarak değerlendiriyor.

Economic Times tarafından yapılan bir analizde, Hindistan'ın bu gelişmeler doğrultusunda iki farklı politika izleyebileceği öne sürülüyor. İlk seçenek, Türkiye ile diyalog ve işbirliği arayışına yönelmek olurken, diğer seçenek gerilimi tırmandırma stratejisi olarak ortaya çıkıyor. Daha önce Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında Ermenistan’a verdiği askeri destekle bilinen Hindistan, Türkiye ile arasında süregelen stratejik farklılıkların bu süreçte daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.