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 | Berrak Arican

Banka müşterisi yanlışlıkla zengin oldu! Akılalmaz hata

ABD'nin önde gelen bankalarından Citi Bank'ta bir haftada ikinci akılalmaz hata meydana geldi. Bir banka müşterisi yanlışlıkla zengin oldu. Bankanın hatayı fark etmesi ise en az 24 saati buldu.

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Banka müşterisi yanlışlıkla zengin oldu! Akılalmaz hata
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 13:12

ABD'nin ünlü bankalarından Citi Bank son günlerde hatalarıyla gündemden düşmüyor. Bir banka çalışanı, bir müşterilerini yanlışlıkla zengin etti. Çalışan, müşterinin hesap numarasını kopyalayıp para gönderilecek hesap numarasına ilişkin alana kopyaladıktan sonra, yanlışlıkla gönderilecek para tutarı kısmına da yapıştırdı. Bu esnada ise müşterinin hesabına tam 6 milyar dolar aktardı.

BANKADA BÜYÜK AÇIK

Banka çalışanının hatası en az 24 saat boyunca kimse tarafından fark edilmedi. Ancak banka rezervlerinde açık çıktığında ne olduğunu anlamak için yapılan kontroller sırasında hata ortaya çıktı.
Bankadan yapılan açıklamada, girdi hatasının tespit edilip düzeltildiği, bunun bankaya veya müşteriye hiçbir etkisinin olmadığı bildirildi.

BU İLK HATA DEĞİL

Öte yandan Citigroup'ta yaşanan bu hata bir haftada yaşanan ikinci hata oldu. Geçen hafta da aynı bankadan başka bir müşterinin hesabına 280 trilyon dolar yerine yanlışlıkla 81 trilyon dolar (yaklaşık 2.9 milyar lira) yatırdığını ve işlemi geri almanın saatler aldığını bildirmişti.

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