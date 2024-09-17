Banyosundaki aynadan bir geçit buldu! Ne olduğunu görünce dehşete düştü

17 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:38

ABD'nin New York kentinde kiralık dairede yaşayan bir kadın, banyo aynasının arkasında gizli bir oda keşfetti. Yaşadığı şoku daha atlatamadan bir başka şokla olayın gerçek yüzü karşısında dehşete düştü.

ABD'nin New York​ şehrinde kiralık dairede yaşayan bir kadın evinin hava akışında bir sorun olduğunu fark etti. Hava akışını takip eden kadın banyo aynasının arkasında kendi dairesinden daha büyük ve terk edilmiş bir daire olduğunu görünce dehşete düştü.

Keşfini sosyal medyada paylaşan kadın, banyosundan gelen soğuk hava akımlarını nasıl fark etmeye başladığını ve bunun kaynağını bulmak için titizlikle çalışmaya başladığını anlattı.

TERK EDİLMİŞ DAİREYE AÇILAN AYNA

Yaşadığı deneyimi şöyle anlattı:

“New York'taki dairemdeyim ve hava çok soğuk. Evin içinde ısıtıcıları ne kadar yüksek açmam önemli değil, sürekli üşüyorum. Banyoya giriyorum ve üzerime soğuk hava üflendiğini hissediyorum. Havalandırma ya da başka bir şey yok, bu yüzden buraya (kapı aralığına) dokunuyorum ve bu delikten soğuk hava geliyor. Ben de bantlıyorum.”

BU SADECE BİR ODA DEĞİL

Ancak bu bant alışılmadık hava akımını durdurmadı, bu yüzden cevaplar için banyoyu detaylıca aramaya başladı. Aramaları sonucunda soğuk havanın banyo aynasının arkasından geldiğini keşfetti. İkinci bir videoda aynayı duvar söken kadın arkasında kocaman bir delik olduğunu gördü.

Videoda arkadaşlarıyla konuşurken, “Orada bir oda var.” diyerek tepkisini gizleyemedi. Bunun üzerine arkadaşlarından biri, “Ya şu anda orada biri yaşıyorsa?” sorusunu sordu.

Bunun üzerine, diğer tarafta neyin gizlendiğini görmek için duvardaki boşluktan sürünerek geçmeye karar verdi. Delikten geçmek için mücadele ettikten sonra gizli odayı keşfetmeye başladı ve kısa sürede bunun sadece bir oda değil tamamen başka bir daire olduğunu öğrendi.

"BAMBAŞKA BİR DAİRE"

Daire boş olsa da, alanın etrafında birkaç boş kutu ve çöp torbası olduğunu fark etti. Kadın, “Burası buz gibi. Vay canına, burası bambaşka bir daire.” diyerek, geri dönmeden önce dairenin ön kapısını kilitledi ve ev sahibinin sabah kendisinden 'ilginç' bir telefon alacağını söyledi.

Sosyal medyada paylaştığı bu video yorum yağmuruna tutuldu. Bir kullanıcı, “Ben olsam o alanı tutardım ve bedavaya çift kişilik bir daire sahibi olurdum. Temelde duvarla çevrili olduğunu ve kimsenin bundan haberi olmadığını teyit edebilirseniz, sorun kalmaz!” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise, "Bu gerçek mi? Eğer öyleyse, gizlice daireyi ele geçirirdim. Görünüşe göre yaşam alanını iki katından fazla arttırmış. En kötü ne olabilir ki?" yorumunda bulundu.