İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde gizli kalmış bir hazine! Milyarderler şimdi onun peşinde

17 Eylül 2024 08:57 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:30

İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde deniz tabanına oturan ve yıllardır gizli kalmış bir hazine milyarderlerin radarına girdi. Bulunması için servetler harcanan hazinenin değerinin 300 milyar sterlin (13 trilyon 470 milyar 960 milyon TL) olduğu biliniyor.

Milyarderler, denizlerin derinliklerinde gizlenen tahmini değeri 300 milyar sterlini (13 trilyon 470 milyar 960 milyon TL) bulan devasa bir hazineyi bulmak için kapsamlı bir arama operasyonuna yatırım yapıyor. Milyarderlerin bu girişimi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltılarının batırılan İngiliz gemilerindeki altın ve gümüşü kurtarmayı hedefliyor.

Hedge fon yöneticileri ve şehir finansörleri, büyk miktarlarda paraları bu tarihi hazineyi bulmak için harcıyor. Aralarında, uzman bir kurtarma şirketi olan Argentum Exploration'ı kuran Spectator şirketinin sahibi fon yöneticisi Paul Marshall ve Merrill Lynch'in eski bankacısı ve rakip keşif şirketi Britannia's Gold'un başkanı Philip Reid de bulunuyor.

KONU SADECE PARA DEĞİL

Bu hazine avı, sadece maddi bir kazanç arayışı değil, aynı zamanda bir vatanseverlik duygusunu da beraberinde getiriyor. Britannia's Gold şirketinin başkanı Philip Reid, "Ben gidip İngiltere'nin altınlarını geri alan adam olmaya kararlıyım" diyerek bu duyguyu açıkça ifade ediyor.

İNGİLTERE'DEN ABD'YE TAŞINIYORLARDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'den ABD'ye taşınan büyük miktardaki altın ve gümüş, Alman denizaltılarından olan U-botlarının saldırıları sonucu İrlanda açıklarındaki sığ sularda battı. Araştırmacılar, bu batıkların günümüzde yaklaşık 300 milyar sterlin (13 trilyon 470 milyar 960 milyon TL) değerinde yük taşıdığını düşünüyor.

Britannia's Gold gibi şirketler, bu kayıp hazineleri bulmak için yıllar süren araştırmalar yapıyor ve deniz tabanında karmaşık ve tehlikeli operasyonlar gerçekleştiriyor. Şirketlerin deniz operasyonları müdürleri, "zifiri karanlıkta 20 santimetre kalınlığındaki çeliği kesmek" gibi zorlu görevlerle karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.

BULUNDUKTAN SONRA NE OLACAK?

Eğer bu eşsiz hazineler bulunursa, şirketler buldukları değerli metalleri güvenli bir şekilde karaya çıkaracak ve ardından İngiliz Hükümeti ile bir anlaşma yapmaya çalışacaklar. Bulunan hazinenin değeri, kurtarma masrafları karşılandıktan sonra yatırımcılar arasında paylaşılacak.

Ancak bu süreç, hukuki açıdan oldukça karmaşık ve tartışmalı olabilir. Geçmişte benzer hazine bulma operasyonlarında, farklı ülkeler ve gruplar arasında hak iddiaları ortaya çıkmış ve uzun süreli hukuk savaşlarına yol açmıştır.