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 | Emir Yücel

Barselona İsrail'e ambargo uygulama kararı aldı! Ticaret yasağı başladı

Barselona Belediye Meclisi'nden tarihi bir adım geldi. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım sebebiyle, tüm kurumsal ilişkileri kesme ve Tel Aviv ile kardeşlik anlaşmasını, Filistinlilerin temel hak ve özgürlükleri geri gelene kadar askıya aldıklarını duyurdu.

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Barselona İsrail'e ambargo uygulama kararı aldı! Ticaret yasağı başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 17:20

İspanya'nın Barselona şehrinde Belediye Meclisi, Gazze’de yapılan soykırım sebebiyle İsrail hükümeti ile tüm kurumsal ilişkilerini kesme ve Tel Aviv ile kardeşlik anlaşmasının askıya alınması yönünde karar aldı.

Barselona İsrail'e ambargo uygulama kararı aldı! Ticaret yasağı başladı

Barselona Belediye Meclisi, yapılan oylama sonucu "Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle İsrail hükümetiyle kurumsal ilişkileri kesme ve Tel Aviv şehriyle kardeşlik anlaşmasını askıya almaya karar verdi. İktidardaki Sosyalist Parti ile aşırı sol ve solcu bağımsızlık yanlısı grupların da desteklediği kararda, uluslararası hukuka saygı ve Filistin halkının temel hakları yeniden sağlanana kadar İsrail ile tüm resmi ilişkilerin sona erdirileceği belirtildi.

Barselona İsrail'e ambargo uygulama kararı aldı! Ticaret yasağı başladı

GEMİLERİN YANAŞMASINA YASAK!

Kararda ayrıca, fuar organizatörü Fira de Barcelona'dan Gazze'deki çatışmadan kar sağlayan veya silah ticareti yapan İsrail hükümet kurumlarına veya şirketlerine stant verilmemesi, Barselona Limanı'na İsrail hükümetine silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması yönünde maddeler yer aldı.

Barselona İsrail'e ambargo uygulama kararı aldı! Ticaret yasağı başladı

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Gazze'de son 1,5 yıldır yaşanan acılar ve ölümler ile İsrail hükümetinin son saldırıları, her türlü ilişkiyi sürdürülemez hale getiriyor" dedi. İlk değil Barselona'nın İsrail ile ilişkileri askıya alma yönündeki ilk hareketi değil.

Barselona İsrail'e ambargo uygulama kararı aldı! Ticaret yasağı başladı

2023'te dönemin belediye başkanı Ada Colau da benzer adımlar atmıştı. Daha sonra Jaume Collboni yerel seçimleri kazandığında bu adımlar geri alınmıştı.

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