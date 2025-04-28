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 | Berrak Arican

Baş ağrısı şikayetiyle okuldan eve gönderildi, ölümcül hastalık ortaya çıktı

İngiltere'deki Chelmsford şehrinde yaşayan 15 yaşındaki Callum Stone, baş ağrısı şikayeti nedeniyle okuldan eve gönderildi. Aile, baş ağrılarının aslında ölümcül bir hastalığın işareti olduğunu öğrendi.

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Baş ağrısı şikayetiyle okuldan eve gönderildi, ölümcül hastalık ortaya çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 21:00

Callum Stone, bir okul günü şiddetli baş ağrısı nedeniyle okuldan ayrılmak istedi. Babası Mark, oğlunu almaya geldiğinde kendisine yüksek sesle bir şeyler söylediğini fakat Callum'un kelimeleri doğru seçemediğini fark ettiğini söyledi. Mark, Callum'u hastaneye götürdüğünde çocuk burada 3 nöbet geçirdi.

Callum'a bir dizi test yapıldı ve hastanede 1 hafta geçirdi. Anne Sarah, doktorların durumdan endişeli olduklarını fakat viral bir enfeksiyon olabileceğini de söylediklerini de aktardı.

Baş ağrısı şikayetiyle okuldan eve gönderildi, ölümcül hastalık ortaya çıktı

ÖRÜMCEK AĞI GİBİ YAYILAN KANSERLİ TÜMÖR

Çocuğa biyopsi yapıldığında ise ölümcül hastalık gün yüzüne çıktı. Doktorlar, kanserli tümörün örümcek ağı gibi büyüdüğünü ve ameliyatın artık imkansız hale geldiğini söylediler. Anne Sarah, kötü haberi aldıklarında yıkıldıklarını, altüst olduklarını söyledi.

Baş ağrısı şikayetiyle okuldan eve gönderildi, ölümcül hastalık ortaya çıktı

Callum, günlük radyoterapiye başladı, tedavisi ise sürüyor.

''HASTANEDE YATAN BİR ÇOCUĞA DÖNÜŞTÜ''

Sarah yaşadıklarını ve üzüntüsünü ise şu sözlerle ifade etti:

"Hiç hasta olmamış bir çocuktan, çok sayıda farklı ilaç alıp hastanede yatan bir çocuğa dönüştü. Çocuklarınızdan uzakta olduğunuzda hiç bu kadar ağlayabileceğinizi düşünmediğiniz zamanlar oluyor ama onları gördüğünüz anda plan yapmaya, dışarı çıkıp arkadaşlarınızı, ailenizi görmeye başlamak istiyorsunuz.''

Baş ağrısı şikayetiyle okuldan eve gönderildi, ölümcül hastalık ortaya çıktı

FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ ARANIYOR

Öte yandan The Sun'ın haberine göre, aile yurt dışında alternatif tedaviler için araştırmalara ve çocukları için başladılar.

Sarah, "NHS'de onun tümör tipi için başka tedavi seçeneği yok. Duruma özgü, oldukça spesifik şeylerle yurt dışına bakmaya başlıyoruz. Almanya'da bir klinik var, ABD'nin San Francisco kentinde Callum'un yaptığına benzer şeyler için bazı klinik deneyler var. Biz sadece başka seçenekler arıyoruz, her yere bakıyoruz." dedi.

Baş ağrısı şikayetiyle okuldan eve gönderildi, ölümcül hastalık ortaya çıktı
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