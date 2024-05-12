'Başarısızlık' dedi istifa etti! İsrail Güvenlik Konseyi'nde de hiçbir konuda anlaşma sağlanamıyor

12 May 2024 12:52 - Güncelleme : 12 May 2024 13:06

Protestolara rağmen İsrail'den Eurovision için küstah yorumlar

Protestolara rağmen İsrail'den Eurovision için küstah yorumlar

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyinin güvenlik politikası ve stratejik planlama sorumlusu Yoram Hamo'nun aynı zamanda Gazze'de savaş sonrası dosyasından da sorumlu olduğu ifade edildi. Hamo'nun bu konuda siyasi düzeyde kararlar alınmadaki başarısızlık nedeniyle görevinden istifa ettiği belirtildi.

Haberde, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Hamo'nun, birkaç ay önce şahsi nedenlerden dolayı istifa etme planını dile getirdiğini, istifanın devlet işleriyle ilgili olmadığını öne sürdüğü kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze ile ilgili Ulusal Güvenlik Konseyinde görüşülen bir planın, yakında siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu bakanlara sunulacağı bilgisi yer aldı.

GAZZE İÇİN SAVAŞ SONRASI PLANLARI

Planın, İsrail askeri organı Sivil Yönetim ile İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü tarafından Gazze'de 6 aydan 1 yıla kadar sivil denetimi içerdiği belirtildi.

Bölgedeki vatandaşlara hizmetlerin ise özel Arap şirketler aracılığıyla sağlanacağı ve Gazze'de kontrolün nihayetinde İsrail'e düşman olmayan yerel taraflara devredileceği iddia edildi.

Arap ülkeleri ise Filistin Yönetimi'nin "savaş sonrası" Gazze'de bulunmaması durumunda bu tür planlarda işbirliği yapmayacaklarını ifade ediyor.

İsrail ordusundan da savaşı sona erdirmeye ve bir sonraki aşamayı formüle etmeye yönelik net planın bulunmaması nedeniyle hükümete yönelik eleştiriler artıyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Gazze'deki saldırılar sonrası bölgeyi kimin yöneteceğine ilişkin hükümetin stratejisi bulunmaması nedeniyle ordunun bazı bölgelere yeniden saldırdığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdiği belirtilmişti.

İsrail Kanal 13 televizyonunun haberine göre, hafta sonu gerçekleşen güvenlik toplantısında Halevi, Gazze'deki saldırılar sonrası bölgeyi kimin yöneteceğine ilişkin "ertesi gün stratejisinin" geliştirilip ilan edilememesini eleştirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yeniden saldırılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Halevi, bölgede "Hamas dışında bir yönetim oluşturmaya yönelik hamle olmadığı sürece" başka yerlerde de saldırıları yinelemek zorunda kalacaklarını söyledi. Bu süreci "sonu gelmeyen" şeklinde nitelendiren Halevi, Netanyahu'yu eleştirdi.