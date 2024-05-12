Protestolara rağmen İsrail'den Eurovision için küstah yorumlar

12 May 2024 12:16 - Güncelleme : 12 May 2024 12:45

Eurovision 2024'ü kazanan belli oldu! Finalde de İsrail'e rahat yok!

Eurovision 2024'ü kazanan belli oldu! Finalde de İsrail'e rahat yok!

Eurovision 2024 yarışmasına Gazze'ye aylardır bombalar yağdıran İsrail protestoları damga vurdu. Yarışmadan önce onlarca ülkenin 'katılmasınlar' çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail, şarkıcı Eden Golan'ı 'Kasırga' adlı şarkıyla yarışmaya gönderdi. İsrailli şarkıcı, her sahneye çıktığında seyirci tarafından yuhalandı ve ''Özgür Filistin'' sloganları şarkıcıyı bastırdı.

İsrail basını tüm bu protestoları görmezden gelerek küstah manşetlerle okuyucu karşısına çıktı. Oylama sırasında da İsrail'e oy veren ülkeler ıslıklanırken, ulusal anaakım gazete Maariv'in yazdıkları dikkat çekti.

''SAYEMİZDE REYTİNG GÖRDÜNÜZ''

Maariv Gazetesi "Eurovision finalinde Eden Golan tarafından kırılan şaşırtıcı rekor gibisi yoktu" başlığı ile yaptığı haberde şarkıcının sahneye çıktığında izlenme oranının yüzde 52.8'e ulaştığını öne sürdü. Yayıncı kuruluşun yarışma yayın reyting ortalamasının yüzde 37.3 olduğunu hatırlatarak kurulduğu günden bu yana gördüğü en yüksek 'izlenme oranının' elde edildiğini de, dip not olarak yazdı.

''ASLINDA HALK BİZİ TUTTU''

Gazetenin bir başka iddiası da "Aslında halk bizi tuttu", "Halkın oyları ile beşinci olduk" diye yazdı. Bahis sitelerinin İsrail'i 'ikinci olarak' gösterdiğini ama 'jüri üyesinin puan vermemesinin' bunu engellediğini ima etti.

PROTESTOLAR SOKAKLARA TAŞTI

Protestolar sadece sahnede değil, dışarıda da yaşandı. Yarışmaya ev sahipliği yapan Malmö kentinde binlerce savaş karşıtı gösterici, İsrail’in müsabakaya katılımını protesto etti.

Şehir merkezinden yarışmanın yapılacağı arenaya yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı. Protestocular, yarışmanın “United by music” (Müzikle birleş) olarak belirlenen resmi sloganına gönderme yaparak “Eurovision, soykırımla birleş” şeklinde slogan attı.