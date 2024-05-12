Protestoların gölgesinde İsrail'in Eurovision'da 12 puan verdiği ülke

12 May 2024 09:00 - Güncelleme : 12 May 2024 09:12

Eurovision 2024'ü kazanan belli oldu! Finalde de İsrail'e rahat yok!

Eurovision 2024'ü kazanan belli oldu! Finalde de İsrail'e rahat yok!

İsveç'in Malmö şehrinde Eurovision 2024 Şarkı Yarışması'nın finali gerçekleşti. Yarışma henüz başlamadan önce İsrail protestoları başladı. Gazze'ye her gün yüzlerce bomba yağdıran İsrail, tüm tepkilere rağmen yarışmadan çekilmedi.

Eurovision boyunca ise İsrailli şarkıcının her sahnesi protesto edildi. Birçok ülke Filistin'e desteğini, yasağa rağmen ortaya koydu.

İSRAİL YUHALAMA SESLERİ ARASINDA PUAN DAĞITTI

Eurovision final yarışmasında ise İsrail için değişen bir durum olmadı. Protestoların gölgesinde puan dağıttılar. Ülkelerden yetkililerin bağlandığı canlı yayında İsrailli yetkilinin çıktığı anlarda Malmö Arena'dan yuhalama sesleri yükseldi.

İsrailli yetkili, 12 tam puanı ise "Fighter" şarkısıyla Tali'nin temsil ettiği Lüksemburg'a verdi.