Eurovision 2024'ü kazanan belli oldu! Finalde de İsrail'e rahat yok!

12 May 2024 00:57 - Güncelleme : 12 May 2024 01:53

Eurovision 2024 finalinde kazanan İsviçre oldu. Nemo - The Code temsilcisiyle İsviçre toplamda 591 puana ulaşarak kazanan oldu.

Eurovision finaline de İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sonrası tepkiler damga vurdu. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre, Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı. Golan'ın şarkısını söylediği sırada ayrıca "Filistin" sloganları atıldı.

İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.

Prova süresince Golan protestoların hedefi olmuş ve bazı seyirciler "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

Arenada bulunan görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımlarına göre, Golan'ı yuhalayanlar, güvenlik görevlilerince uyarılmış ve protestolarını sürdürdükleri takdirde dışarı atılmakla tehdit edilmişti.

BELÇİKA'NIN VRT TELEVİZYONU İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği mesaj paylaştı. Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN'E DESTEK VEREREK SAHNEYE ÇIKTILAR

İrlanda temsilcisi Bambie Thug ve Portekiz temsilcisi iolanda, final performanslarında Filistin'e destek mesajlarına yer verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bambie Thug'ın final performansına, yüzünde daha önce Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) izin vermediği "ateşkes" yazısıyla çıkması dikkati çekti.

Bambie Thug, "Doomsday Blue" isimli şarkısını, yüzünde eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde "ateşkes" anlamına gelen yazıyla seslendirdi.

İrlandalı şarkıcı, performansının sonunda "Sevgi her zaman nefreti yenecektir." ifadesini kullandı.

EBU'nun, daha önce engellediği bu eyleme tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.

PORTEKİZ TEMSİLCİSİ "BARIŞ GALİP GELECEK" DEDİ

Yarışmada Portekiz'i temsil eden iolanda, "Grito" adlı şarkısını söyledikten sonra "Barış galip gelecek." diye bağırdı.

iolanda, tırnaklarında kullandığı ojelerde Filistin kefiyesindeki motiflere yer verdi.

EBU'YA ŞİKAYET EDİLDİ

Bambie Thug, İsrail'in yayın kuruluşu KAN'ı kendisine yönelik eylemleri nedeniyle EBU'ya şikayet ettiğini duyurmuş, İsrail'in artık yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna Ogham yazı sisteminde yazdığı "Filistin'e özgürlük" ve "ateşkes" ifadelerinin EBU tarafından silinmeye zorlandığını doğrulamıştı.

PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

İsveç'te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin yapıldığı Malmö Arena önünde toplanan Filistin destekçilerinin eylemine polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesi çağrısıyla gösteri yapıldı. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği ve İrlandalı Filistin Sanatçıları tarafından, Dublin'deki İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) önünde gösteri düzenlendi. Gösteride, Eurovision Şarkı Yarışması'nın, İsrail katıldığı için boykot edilmesi talep edildi.