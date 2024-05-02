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02 May 2024 09:31 - Güncelleme : 02 May 2024 09:46

Başını betona vurdu kulağını gözünü yedi! Kan donduran vahşet

ABD'nin Nevada eyaletinde kan donduran bir vahşet meydana geldi. Las Vegas'ta bir kişi, cinayetin ardından öldürdüğü kişinin gözünü ve kulağını yedi. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Başını betona vurdu kulağını gözünü yedi! Kan donduran vahşet

Las Vegas'ta tartışma korkunç bir cinayete dönüştü. 29 yaşındaki Colin Czech, Kenneth Brown ile tartışmaya başladı. İkilinin tartışması büyüdü ve Czech, Brown'un başını betona vurup öldürdü. Ardından ise gözünü ve kulağını yedi. 

Polisler olay yerine geldiğinde, Colin Czech'i, Kenneth Brown'un yanında diz çökmüş bir halde bulundu. Czech'in saçında, ağzında, kıyafetlerinde biyolojik madde bulunduğu açıklandı. 

Başını betona vurdu kulağını gözünü yedi! Kan donduran vahşet - 1. Resim

GÖZÜ VE KULAĞI EKSİKTİ

Kenneth Brown, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan otopside, kafatasında derin bir yarık olduğu, bir gözünün ve kulağının eksik olduğu belirlendi. 

Czech polislere verdiği ifadesinde, adamın kendisine saldırdığını söyledi.

Evsiz olduğunu ve 5 gündür uyumadığını söyleyen Czech, Las Vegas Adalet Mahkemesi'nde yargılanmayı bekliyor. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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