Başkan duyurdu: Bir ülkede daha idam cezası kalktı

01 Ocak 2025 15:54 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:55

Bir ülkede daha idam cezası kalktı. Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, idam cezasını kaldıran kanunu imzaladı.

Afrika ülkesi Zimbabve​'nin geçtiğimiz ay hazırladığı yasaya, Başkan Emmerson Mnangagwa imzayı attı. Böylece bir ülkeden daha idam​ cezası kaldırılmış oldu. Ülkede son olarak 2005 yılında bir infaz gerçekleşmiş olsa da mahkemeler cinayet, vatana ihanet, terör gibi ciddi suçlarda idam hükmü vermeyi sürdürüyordu.

Ayrıca Zimbabve'de idam edilmeyi bekleyen en az 59 kişi bulunuyordu. Bu mahkumların cezaları hapis yattıkları süre de değerlendirilerek yeniden belirlenecek.

Adalet Bakanı​ Ziyambi Ziyambi, bu hamle için "Yasal bir reformdan fazlası" diyerek ''Ülkemizin adalet ve insanlığa bağlılığını beyan ettik.'' ifadelerini kullandı.

Af Örgütü derhal yürürlüğe giren yasayı sevinçle karşılayarak diğer Afrika ülkelerine örnek olmasını diledi.

Olağanüstü hal durumunda idamın tekrar yürürlüğe konmasını öngören maddenin de kaldırılması talep edildi.

EN ÇOK İDAM İNFAZI ÇİN'DE

Öte yandan dünyada 113 ülke idamdan tamamen vazgeçerken bunların 24'ü Afrika'da. 2023'te ölüm cezasını en çok infaz eden ülkeler Çin, İran, Suudi Arabistan, Somali ve ABD oldu.