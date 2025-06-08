Başvurular başladı! Burada 2 hafta boyunca ücretsiz konaklayabilirsiniz

Berlin'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan Alman kasabı Eisenhüttenstadt, 2 hafta bedava konaklama sunuyor. 'Yenilikçi bir göç politikası' izleyen kasabada ücretsiz tatil için başvurular başladı.

Alman kasabası Eisenhüttenstadt, nüfusu artırmak için 'Şimdi Plan Yap' isimli bir proje başlattı. 'Yenilikçi bir göç politikası' kapsamında bu kasabada 2 hafta konaklama bedava. Berlin'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan bu kasabada, 6-20 Eylül tarihleri ​​arasında sürecek program için başvurular başladı. Ücretsiz tatil için temmuz başına kadar başvuru yapılabiliyor.

CNN Travel'ın haberine göre, yerel meclis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje, Eisenhüttenstadt'a taşınmakla ilgilenen herkese yöneliktir; örneğin, işe gidip gelenler, şehre geri dönmek isteyenler, kalifiye işçiler veya değişiklik arayan serbest meslek sahipleri"

Programa katılanlar, Sovyet döneminden kalma tarihi yapıların bulunduğu Eisenhüttenstadt'ı gezmek gibi, sadece onlar için tasarlanmış aktivitelere de katılacaklar.

STAJ İMKANI DA VAR

Kasabada ayrıca, 2.500 kişinin çalıştığı ve metal işleme merkezi görevi gören, Doğu Almanya'nın en büyük entegre çelik fabrikası da yer alıyor. Yerel işletmeler ayrıca staj imkanı sunacak, iş takibi yapacak ve turistlerle görüşmeler yapacak; böylece turistler oraya taşınıp iş gücüne katılabilecek.

NÜFUS EN FAZLA 50 BİNİ GÖRDÜ

1950 yılında kurulan Eisenhüttenstadt, o dönemki Doğu Almanya'nın sosyalist hükümeti döneminde sıfırdan inşa edilen ilk kasabaydı. Nüfusunun en yoğun olduğu dönemde 50.000'i bulmuştur.

Başlangıçta, Sovyet lideri Josef Stalin'in anısına Stalinstadt veya Stalin Kasabası olarak adlandırılmış, ancak 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Almanya'nın birleşmesinden sonra adı değiştirilmişti.