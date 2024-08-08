Batan Titanik gemisinin enkazına yapılan yolculuk sonları olmuştu! Mağdur aile OceanGate Titanic şirketine 50 milyon dolarlık dava açtı

08 Ağustos 2024 08:54 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:14

Forbes'te yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl Titanik enkazına yolculuk yapmak için OceanGate adlı bir şirket aracılığı ile 5 kişi denizaltına bindi.

Aileleriyle vedalaşan 5 kişi ardından kayıplara karıştı. OceanGate sorumluluğunda olan dalıştan sonra haber alınamayan 5 kişinin ardından cenazelerine rastlandı.

MAĞDUR AİLENDEN ŞİRKETE 50 MİLYON DOLARLIK DAVA

Washington eyaletindeki mahkemeye başvuran Paul-Henri Nargeolet'in ailesi, OceanGate'i ağır ihmal ve katı ürün sorumluluğu ile suçlayan bir dava açtı.

Aileyi temsil eden Buzbee Hukuk Bürosu'nun avukatları, bu iddianın şirketin Titan denizaltısının güvenli olmadığını bildiğini öne sürdü. Aile şimdilik 50 milyon dolarlık tazminatla davayı başlattığı açıklandı.

Nargeolet'in ailesi, OceanGate ve kurucusu Stockton Rush'ın, Titanik yolculuğuna dair güvenirlik konusunda bir açıklama yapmamasına öfkeli olduklarını bildirerek.

Titanik yolculuğu için hazırlanan denizaltı Titanın hangi malzemelerden oluştuğunu içeren bilirkişi raporunu da sakladığını öne sürdü.

TİTANİK SON YOLCULUKLARI OLMUŞTU!

Davada, dalgıçın "şık, çağdaş" kablosuz elektronik sisteminin hatalı olduğu eleştiriliyor ve gemideki kontrolör, kumandalar ve göstergelerin, geminin dalışa başladıktan 90 dakika sonra muhtemelen kaybettiği sürekli bir güç kaynağı ve kablosuz sinyal olmadan çalışmayacağı iddia ediliyor.

Avukat Matt Shaffer, yaptığı açıklamada, Rush'ın denizaltıyla ilgili yaşanan ve diğer OceanGate çalışanlarının da bildiği "tüm sorunları" ifşa etmesi durumunda, "deneyimli bir maceracı ve kaşif" olan Nargeolet'in denizaltının yolcusu olmayacağını söyledi. OceanGate yorum talebine hemen yanıt vermedi.

TİTANİK ENKASINA YOLCULUĞUN MALİYETİ NE KADAR?

Titanik'in enkazının görmek isteyenler için düzenlenen tur, 8 gün sürüyor ve turistler kişi başı 250 bin dolar ödüyor.