Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Bebeğe ateş eden saldırganın tüyler ürpertici savunması

Bebeğe ateş eden saldırganın tüyler ürpertici savunması

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
24 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:47

ABD'nin Philadelphia şehrinde, 7 aylık bir bebeğe ateş eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medyada bebeğe ateş ettiği anların videosu kısa sürede yayılan saldırgan soğuk kanlılıkla yaşananları anlattı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia'daki şoke edici olaya dair ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sokak ortasında bir bebeğe ateş ettiği videoyla herkesin tepkisini çeken saldırgan yakalandı. 

Saldırganın 28 yaşındaki Dominique Billips olduğu ortaya çıktı. Henüz 7 aylık bir bebeği ve annesini hedef alan saldırganın yaraladığı erkek bebek bacağından vuruldu, anne ise şans eseri kurtuldu. 

Bebeğe ateş eden saldırganın tüyler ürpertici savunması - 1. Resim

100 DOLARLIK BORÇ MESELESİ

Saldırganın bir borç anlaşmazlığı nedeniyle saldırıya geçtiği belirtildi. Saldırgan Billips, ifadesinde tüm soğuk kanlılığıyla bebeğin babasının kendisine 100 dolar borcu olduğunu bu yüzden saldırdığını anlattı. Billips şimdi ağırlaştırılmış saldırı ve bir kişiyi pervasızca tehlikeye atma gibi bir dizi ciddi suçlamayla karşı karşıya.

Bebeğe ateş eden saldırganın tüyler ürpertici savunması - 2. Resim

Öte yandan Billips'in fail olarak teşhis edilmesi, Philadelphia'daki şok edici olaydan video görüntülerini izleyen görgü tanıkları aracılığıyla gerçekleşti.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...