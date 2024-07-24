Bebeğe ateş eden saldırganın tüyler ürpertici savunması

24 Temmuz 2024 09:34 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:47

Dört kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar sebebini açıkladı

Dört kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar sebebini açıkladı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia'daki şoke edici olaya dair ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sokak ortasında bir bebeğe ateş ettiği videoyla herkesin tepkisini çeken saldırgan yakalandı.

Saldırganın 28 yaşındaki Dominique Billips olduğu ortaya çıktı. Henüz 7 aylık bir bebeği ve annesini hedef alan saldırganın yaraladığı erkek bebek bacağından vuruldu, anne ise şans eseri kurtuldu.

100 DOLARLIK BORÇ MESELESİ

Saldırganın bir borç anlaşmazlığı nedeniyle saldırıya geçtiği belirtildi. Saldırgan Billips, ifadesinde tüm soğuk kanlılığıyla bebeğin babasının kendisine 100 dolar borcu olduğunu bu yüzden saldırdığını anlattı. Billips şimdi ağırlaştırılmış saldırı ve bir kişiyi pervasızca tehlikeye atma gibi bir dizi ciddi suçlamayla karşı karşıya.

Öte yandan Billips'in fail olarak teşhis edilmesi, Philadelphia'daki şok edici olaydan video görüntülerini izleyen görgü tanıkları aracılığıyla gerçekleşti.