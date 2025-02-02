Bebeğini saç kurutma makinesiyle öldürdü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

02 Şubat 2025 11:34 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:47

ABD'nin Georgia eyaletinde uyuşturucu madde etkisindeki bir kadın, bebeğini saç kurutma makinesiyle yakarak öldürdü. Çocuğa eziyet suçundan kefaletle serbest bırakılan kadın, alkollü araç kullanmaktan yakalanınca eski dava bu kez cinayet suçlamasıyla açıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde 32 yaşındaki Morgan Alyson Creel, 2023 yılının kasım ayında uyandıktan sonra erkek bebeğinin tepki vermediğini fark etti. Coweta ilçesindeki yetkilileri arayan kadın, bebeğiyle birlikte uzandığını, onu saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalışırken uyuyakaldığını söyledi.

Polis, bebeğe kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bebeğin sağ yanında ciddi yanıklar olduğu tespit edildi. Polisler evde inceleme yaparken uyuşturucu madde buldu. Bebeğin ölümü sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu anlaşılan kadın, ikinci dereceden çocuğa eziyet suçundan tutuklandı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Law & Crime'ın haberine göre Creel, oğlunun ölümünden yaklaşık bir yıl sonra, kefaletle serbest olduğu sırada alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı. Trafikte makas atarak ilerlediği iddia ediliyordu.

BU KEZ 'CİNAYET' SUÇLAMASI

Fox 5 Atlanta'nın gördüğü iddianameye göre büyük jüri önceki haftalarda Creel'e ikinci derece cinayetten bir yasal suçlama daha yöneltti. Haber kuruluşunun eriştiği iddianamede Creel için "...sözkonusu sanık kendinden geçmiş ve kontrole tabi bir maddenin etkisi altındayken, bir saç kurutma makinesini açık bırakarak ve söz konusu çocuğun yakınında ısıtılmış hava üfleyerek acımasız bir şekilde aşırı fiziksel ve zihinsel acıya neden oldu" iddiası yer alıyor.

Creel, 24 Ocak'ta tutuklanarak Coweta İlçe Hapishanesi'ne yerleştirildi ancak perşembe günü öğleden sonra itibarıyla mahkum listesinde yer almıyordu.