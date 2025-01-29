Üvey kızına ölüm tuzağı: Çamaşır makinesinde hayatını kaybetti

29 Ocak 2025 12:24 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:53

Brezilya'nın Parana şehrinde üvey anne, 3 yaşındaki çocuğa ölüm tuzağı kurdu. Üvey annesi tarafından çamaşır makinesine girmeye teşvik edilen çocuk hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Parana şehrinde 2022 yılında gerçekleştirilen cinayetin detayları gün yüzüne çıktı. Üvey anne Suzana Dazar dos Santos, 3 yaşındaki üvey kızı Isabelly de Oliveira Assumpçao'yu çamaşır makinesine girmeye teşvik etti. Suzana, çamaşır makinesinin önüne bir tabure, su dolu plastik havuz ve çocuğun oyuncaklarını koydu. 3 yaşındaki Isabelly, çamaşır makinesinde boğularak hayatını kaybetti.

ÖLÜMCÜL TUZAK

Savcılık, soruşturmanın sonunda "Mağdurun ölümüne yol açma riskini öngördü ve bilinçli olarak üstlendi" kararını verdi. Suzana, küçük çocuğun babasının iş yerinde olmasından faydalandı. The Sun'ın haberine göre Suzana, açık çamaşır makinesinin etrafına çocuğun oyuncaklarını koymasının ardından plastik bir tabureyi de üstten doldurmalı çamaşır makinesinin önüne koydu.

Aileye yakın kaynaklar da üvey anne Suzana'nın küçük kıza karşı kıskançlık duyduğunu bu yüzden öldürmeye motive olduğunu dile getirdi. Suzana'nın avukatları ise üvey kızıyla karşılıklı olarak iyi bir ilişkisi olduğunu ve olayın kaza olduğunu iddia etti.

''HER ŞEY PLANLIYDI''

Isabelly'nin ailesinin avukatı Alexander Beilner, "Tüm kanıtlara bakıldığında, bütün bu deliller, bunun üvey anne tarafından kasıtlı olarak yapıldığını gösteriyor. Çocuğun 30 dakikadan uzun bir süre yalnız bırakılması, tüm bu tabure ve oyuncaklar, hepsi planlı" açıklamasında bulundu.

Çocuğun biyolojik annesi ve babası, cinayet suçlamalarının arkasında durarak adalet çağrısında bulundu.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.