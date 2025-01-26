Çocuğunu aç bırakıp, dolaba kilitledi! İşkence senelerce sürdü küçük kızın ölümüyle gerçekler ortaya çıktı

26 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 17:28

Fransa'nın Montpollier şehrinde korkunç bir olay gün yüzüne çıktı. Bir annenin, 13 yaşındaki kızını, 10 yıl boyunca şiddet uygulayarak bir dolaba kilitlediği, aç bıraktığı anlaşıldı. 54 yaşındaki vicdan yoksunu Sandrine Pissarra'nın bu işkencesine eşi de şahitti ve hiçbir şey yapmadı.

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Fransa​'da akıllara durgunluk veren korkunç olay gün yüzüne çıktı. 54 yaşındaki Sandrine Pissarra'nın 13 yaşındaki kızı Amandine, 28 kilo ağırlığında, vücudu enfeksiyonlu yaralarla kaplı, dişleri çekilmiş, saçları dökülmüş bir halde hayatını kaybetti. Vicdan yoksunu anne Sandrine'nin kızı Amandine'i aç bırakarak kilo ve kas kaybının yanı sıra septisemi geçirmesine neden olduğu, 10 yıl boyunca şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

''AYNI BABASINA BENZİYORDU''

Amandine'nin annesi tarafından aylarca dolaba kilitlendiği, aç bırakıldığı anlaşıldı. Sandrine, çocuğun ölümünün ardından tüm suçlamaları kabul etti ve ''Ben kötü bir anneyim, o da aynı babasına benziyordu'' dedi.

ÜVEY BABA HER ŞEYİ BİLİYORDU, SUSTU

Savcı Jean-Marie Beney, Pissara hakkında müebbet hapis cezası isteminde bulundu. Küçük kızın üvey babası Jean-Michel Cros da tüm bu işkenceleri biliyordu ve sessiz kaldı. Savcı Jean'ın da 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, Jean'ı "Amandine'i ihtiyacı olan bakımdan mahrum bırakan korkak bir işbirlikçi" olarak nitelendirdi.

''VİCDAN AZABI DUYUYORUM''

France24'ün haberine göre, üvey kızını bakım ve gıdadan mahrum bıraktığı gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya olan 49 yaşındaki sanık da kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, "Olanlardan dolayı büyük vicdan azabı duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan anne Sandrine, kızının ölümünden sonra açılan soruşturma kapsamındaki ilk ifadesinde kızı Amadine'nin 'yeme bozuklukları yaşadığını' iddia etti.

Sandrine'nin psikiyatrik değerlendirmelerinin devam ettiği, üç ilişkisinden sekiz çocuğu bulunduğu belirtildi.