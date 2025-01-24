''Bu nasıl insanlık?'' dedirten olay: Çocuk zorla tutulduğu kafeste hayatını kaybetti

24 Ocak 2025 15:30 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:57

ABD'nin Arizona eyaletinden ''Bu nasıl insanlık?'' dedirten bir haber geldi. 13 yaşındaki Melanie Lujan'ın annesi ve büyükannesi tarafından kafeste yaşamaya zorlandığı ve hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Arizona​'da 13 yaşındaki Melanie Lujan isimli çocuğun, annesi Jami Hodges ve büyükannesi Virginia Lujan tarafından kafeste yaşamaya zorlandığı ortaya çıktı. Acil servise yapılan çağrının ardından yetkililer harekete geçti ve çocuğun nefes alamadığı tespit edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı fakat Melanie kurtarılamadı.

PARMAKLIKLARLA ÇEVRİLİ KAFESTE BİR HAYAT

Sağlık görevlileri, kızın vücudunda morluklar ve yaralar olduğunu fark etti. Evde arama yapıldı ve çocuğun içinde tutulduğu kafesin kirli ve dağınık olduğu, alt kısmının olmadığı, etrafının parmaklıklarla çevrili olduğu görüldü. Tempe Polisi Kamu Bilgilendirme Görevlisi Jessica Ells, evdeki koşulları “çok içler acısı” olarak tanımladı.

ANNE SERBEST BIRAKILDI!

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Melanie’nin büyükannesi Virginia Lujan ve annesi Jami Hodges, çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. Lujan gözaltına alınırken, Hodges serbest bırakıldı.

EVDE 4 ÇOCUK DAHA VARDI

Polis, cinayet suçlamasının yönlendirilmesinin gündemde olduğunu, evde Melanie dışında 4 çocuğun daha olduğunu ve Çocuk Hizmetleri Departmanı tarafından alındığını açıkladı. Polis evdeki çocukların hiçbirinin okula gitmediğini, en küçüğünün 2 yaşında, en büyüğü ise 15 yaşında olduğunu belirtti.

İSTİSMARIN BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Tempe Polisi Şefi Kenneth McCoy, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bir çocuğun trajik kaybı, toplumumuzdaki en savunmasız kişileri koruma konusundaki ortak sorumluluğumuzun derin bir hatırlatıcısıdır." diyerek çocukların korunmasının önemine dikkat çekti.

Soruşturma sürerken, polis komşularla görüşerek evdeki istismarın boyutunu tespit etmeye çalışıyor.

Öte yandan Dailymail'in haberine göre, Melanie'de zeka geriliği olduğu, üç yaşındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olduğu belirtildi.