Evinde ölü bulunan kadının cesedini evcil hayvanları yedi! Korkunç olay günler sonra anlaşıldı

24 Ocak 2025 11:38 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:03

Romanya'nın Bükreş şehrinde yalnız yaşayan Adriana Neagoe'ye yakınları ulaşamayınca ailesi evine gitti ve korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. 34 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği, evdeki 2 pug cinsi köpeklerinin ise cesedini yediği öğrenildi.

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Romanya​'nın Bükreş​ şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. 34 yaşındaki Adriana Neagoe, mesajlara ve aramalara cevap vermeyince ailesi evine giderek kontrol etmek istedi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı, kapı açıldığında ise korkunç bir manzara gün yüzüne çıktı.

Görevliler kapıyı kırınca Neagoe'nin cansız bedeninin yerde olduğu fark edildi. Daha korkuncu ise genç kadının cansız bedeninin evcil 2 pug cinsi köpekleri tarafından yenmiş olmasıydı. Köpekler, cesedin hemen yanında duruyordu.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak olan Neagoe'nin cansız bedenini ölümünün ardından çürümeye başlayınca köpekleri tarafından yenmişti. Cesedi yiyen iki köpek, barınağa götürüldü.

EVCİL HAYVANLAR CESET YİYEBİLİYOR!

Hindustan Times'da yer alan haberde, cesedin evcil hayvanlar tarafından yenmesinin ilk kez olmadığı yazıldı. 2013 yılında, 56 yaşında bir kadın, İngiltere'nin Hampshire bölgesindeki evinde öldü ve kendi kedileri tarafından yenmiş halde bulundu.

Bir süredir haber alınamaması ve posta kutusunun dolup taşması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Polis eve girdiğinde mutfakta ve oturma odasında bir kedi ve bir köpek de dahil olmak üzere bir dizi ölü hayvan buldu, ancak diğerleri hayatta kalmıştı. Aç hayvanların aylarca yiyeceksiz kaldıktan sonra sahiplerini yemeye başladığına inanılıyordu.

Bilim insanları, kedi ve köpeklerin fırsat verildiğinde ölü bir insanı yiyebileceğini söylüyor.