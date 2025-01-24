Osmanlı torununun evinde Adele sadece 6 ay kaldı o günden beri lüks malikane satılamıyor

24 Ocak 2025 10:17 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:19

İngiltere'nin Sussex vilayetinde bulunan Osmanlı hanedanlığıyla yakından ilişkili ev 10 yılı aşkın süredir satılamıyor. Bir dönem dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in 6 ay kadar oturduğu eve bir türlü alıcı çıkmıyor, bu durumda ise Adele'in payı olduğu iddia ediliyor.

Sussex'teki Partridge Green'de bulunan 'Osmanlı evi' satılamıyor. Bir dönem manastır olarak kullanılan, ev sahiplerinden birinin bir dönem Osmanlı torunu olduğu ev fiyatının düşmesine rağmen 10 senedir alıcı bulamıyor. üstelik bir dönem evde dünyaca ünlü şarkıcı Adele​ de yaşadı. Fakat Adele'in ev ile ilgili tecrübelerini anlattığı röportajın da etkisiyle evin senelerdir alıcısının olmadığı öne sürüldü.

''EVİN KORKUTUCU KISIMLARI VAR''

2012 yılında Osmanlı evinde 6 ay kadar kalan Adele, bir röportajında, evi adeta terk ettiğini, evin tüylerini diken diken ettiğini şu sözlerle anlattı:

"Evin neredeyse hiç mobilyası yok. Gerçekten korkutucu kısımları var. Bir süreliğine manastır olarak kullanılmış. Bu ev gerçekten tüylerimi diken diken ediyor."

OSMANLI TORUNU EVİ SATAMADI

Adele'in bu sözleri, satışları da etkiledi. Ev sahiplerinden Osmanlı torunu Nicholas Sutton, Adele'in sözlerinin evi pazarlamayı olumsuz etkilediğini ve hatta potansiyel bir alıcının olası bir satıştan son anda vazgeçtiğini söyledi.

Sutton, "Yıllar içinde alınan tek teklif Ağustos 2020'deydi ancak potansiyel alıcı, mülkün 'sözde lanetli' söylentilerini duyduktan sonra teklifini geri çekti.

Bu durum, Adele'in kiracılığı sırasında kamuya açık bir şekilde bahsettiği bir konuydu" dedi.

FİYATI DÜŞTÜ

Evin diğer sahibi ise bir Osmanlı torunu... Nicholas Sutton'ın eşi Ayşe Sutton'ın kızlık soyadının Osmanoğlu ve bu soyadının sebebi ise Osmanlı hanedanlığından geldiği öğrenildi.

Ayrıca çiftin ilk olarak 7.25 milyon sterline satışa çıkardığı ev için 6 milyon sterline kadar düştüğü ancak yine de satmayı başaramadıkları belirtildi.

EVİN İÇİNDE YOK YOK!

Öte yandan İngiltere'deki evin içinde yok yok! 10 yatak odalı dev malikanenin içinde kapalı ve açık yüzme havuzları, bir tenis kortu, personel lojmanları ve bir helikopter pisti bulunuyor.