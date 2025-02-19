Bebek kreşte ölü bulundu! Polisin açıklaması halkı şoke etti

Avusturya'nın Melbourne şehrinde yer alan Skye bölgesinde bugün yerel saatle 14:00'te Balinga Dr'daki evden çevrilmiş bir özel kreşe çağrılan acil servis ekipleri ölü bir bebekle karşılaştı. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen bebek olay yerinde hayatını kaybetti. Bebeğin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Kreş, ölüm olayını soruşturan polis tarafından kordon altına alındı.

BEBEĞİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR

Yerel basına göre, bir evden kreşe çevrilen mekanda her gün küçük bir grup bebeğe bakılıyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Skye'daki bir kreş evinde bir bebeğin ölümünün ardından polis otopsi için bir rapor hazırlayacak. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir ancak ölüm şüpheli olarak değerlendirilmemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Polisin bebeğin ölümünü şüpheli olarak değerlendirmemesi derinden sarsılmış olan yerel halkı şoke ederken kafalarda soru işaretine neden oldu.