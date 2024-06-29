Bebeklikte yaşadığı hastalık yüzünden 28 yaşında ilk kez duymaya başladı! Gözyaşları sel oldu aktı

29 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:34

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Aric Hoffmann, henüz 6 aylıkken menenjite (beyin ve omurilik etrafındaki zarın iltihaplanması) yakalandı. Hastalığı yüzünden duyma yetisini kaybetti, konuşmayı ise öğrenemedi. 28 yaşına kadar dudak okuyarak hayatını idame ettiren Hoffmann, ilk kez duymaya başladığı anlarda ise gözyaşlarına hakim olamadı.

''DUYMAYA BAŞLADIĞIMDA ÇOK MUTLU OLDUM VE AĞLADIM''

Aric Hoffmann'ın doktoru, tüm yeni sesleri tam olarak anlayabilmesi için 3 ila 6 ay sürecek bir işitme rehabilitasyonuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Hoffmann, ilk duymaya başladığı anlarda yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

''Hayatımın çok duygusal bir anı başlamış gibi hissettim. Daha önce hiç bu kadar net duymadığım sesleri duyduğumda çok mutlu oldum, ağladım. Odyoloğum bana nasıl hissettiğimi sorduğunda gözlerim yaşlarla doldu. Nasıl hissettiğimi ifade edecek bir şeyler söylemeye çalıştım ama kelimeler bir türlü çıkmıyordu."

''İNSANLARIN YÜZLERİNE BAKIP DUDAKLARINI OKUYORDUM''

Yaşı ilerledikçe hastalığının daha da kötüleştiğini söyleyen Hoffmann, koklear implantı sayesinde duymaya başladığını söyledi:

"İmplantımı yaptırmadan önce insanlarla sosyalleşmek benim için en zorlayıcıydı çünkü bazen insanların ne dediğini anlamıyordum. Daha çok yüzlerine bakıp dudaklarını okuyabilmek için bakıyordum. Artık insanların tekrarlamadan bu kadar net konuştuğunu duymak ve sohbeti devam ettirebilmek beni çok heyecanlandırıyor."