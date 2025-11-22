Belarus, ABD ile anlaştı! Suç işleyen Ukraynalılar ülkelerine teslim edildi

Belarus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Natalya Eysmont, "Belarus-1" televizyon kanalına röportaj verdi. Eysmont röportajında, ülkesinin ABD ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Belarus'un diyaloğa açık ve ilgili tüm tarafların tekliflerini değerlendirmeye hazır olduğunu ifade eden Eysmont, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerle müzakerelerin aktif durumda bulunduğunu belirtti.

"İYİ NİYET GÖSTERGESİ OLARAK AFFEDİLDİLER"

Eysmont, "ABD Başkanı Donald Trump ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasında sağlanan anlaşmalar çerçevesinde, Ukrayna tarafının talebi üzerine (Ukrayna) meselenin çözümü için koşulların oluşturulması amacıyla, ülkemizde suç işleyen 31 Ukraynalı vatandaş, iyi niyet göstergesi olarak Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Şu anda bu şahıslar Ukrayna tarafına teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun talebi üzerine 2 Katolik rahibin de 20 Kasım'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından affedildiğini söyleyen Eysmont, bunların devlete karşı ciddi suç işlemekle suçlandığını kaydetti.