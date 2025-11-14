Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Polonya'dan Avrupa'ya yeni duvar! Belarus sınırına bir bariyer daha

Düzensiz göçmen geçişini önlemek için Belarus sınırına 186 kilometre metal bariyer inşa eden Polonya, şimdi de sınıra ikinci bariyeri örüyor. 4 metre yüksekliğinde tel örgülerden oluşacak yeni bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanması öngörülüyor.

Polonya'dan Avrupa'ya yeni duvar! Belarus sınırına bir bariyer daha
IHA
14.11.2025
14.11.2025
, komşu ülkesi 'tan gelen düzensiz göçmenlere karşı savaş açtı. Polonya kaçak göçmenlerin geçişini durdurmak için 2022 yazında doğu sınırına 186 kilometrelik metal bariyerler inşa etti. Anca bu durum kaça göçmenlerin geçişini durdurmaya yetmedi.

Polonyalı makamlar, 2025 yılı içerisinde Belarus üzerinden ülke sınırları içine bin 428 kaçak girişin gerçekleşmesi sonrası Belarus sınırına ikinci bir bariyer inşa edilmesini kararlaştırdı.

TARİH VERİLDİ

Buna göre montajına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan ikinci bariyer, 4 metre yüksekliğinde ve tel örgüden oluşacak, daha önce inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki metal bariyerlere paralel olarak konumlandırılacak.

Metal bariyerleri aşmayı başaran kaçak göçmenleri durdurması amaçlanan söz konusu ikinci bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanması planlanıyor.

