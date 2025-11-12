Menü Kapat
Polonyalı Bakandan sert çıkış: Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna savaşı kaybederse Rusya’nın bir sonraki hedefinin Polonya olacağını belirterek, "Yeniden Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz." ifadelerini kullandı.

Polonyalı Bakandan sert çıkış: Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 22:27

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere merkezli "The Rest is Politics" adlı podcast programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

’nın ’yı yenmesi durumunda bir sonraki hedefinin Polonya olacağını söyleyen Sikorski, "Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna’yı fethetmeyi başarırsa, sırada biz oluruz. Rusya’nın yeniden sömürgesi olmaktansa ot yeriz." diye konuştu.

SAVUNMA HARCAMALARI YÜKSELİYOR

Sikorski, Polonya’daki kamuoyunun "Rus yayılmacılığı" tehdidine karşı duyduğu endişenin, ülkenin harcamalarının bu denli yüksek olmasının ve diğer alanlardaki fonlardan feragat edilmesinin nedeni olduğunu dile getirdi.

Polonya’nın tarihte Çarlık Rusyası ve daha sonra Sovyetler Birliği dönemlerinde Rus yönetimi altında kaldığı dönemlere atıfta bulunan Sikorski, "Bu daha önce de oldu." ifadelerini kullandı. Sikorski, Ukrayna’nın savaşın üç yıl daha sürmesine hazırlıklı olduğunu ancak Rusya’nın bu kadar uzun süre dayanabileceğine inanmadığını aktardı.

Avrupa Birliği () üyesi ülkelerin ortak savunma konusunda daha yakın işbirliği yapmaları gerektiğine işaret eden Sikorski, egemenliğin her üye ülkede ayrı ayrı bulunması nedeniyle Birliğin "senkronizasyon sorunu" yaşadığını vurguladı.

AB'YE SAVUNMA ÇAĞRISI

Sikorski, "AB’nin kendi savunma kapasitesine sahip olmasından yanayım, böylece her kriz durumunda ABD’yi yardıma çağırmak zorunda kalmayız." şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın AB üyeliği konusuna da değinen Sikorski, Macaristan’ın mevcut itirazlarına rağmen Ukrayna’nın "önümüzdeki on yılın başında AB üyesi olacağına" inandığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#ab
#polonya
#savunma
#Sikorski
#Dünya
